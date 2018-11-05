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SAÜ öğrencisine TÜBİTAK'tan ödül

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencisi Emre Akcan, TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2241 Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışmasında İstanbul Bölge Birincisi oldu.



SAÜ Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğrencisi Emre Akcan, İzmir, İstanbul-Avrupa, Samsun, Kayseri, Konya, Erzurum olmak üzere 6 farklı bölgede 8-10 Ekim tarihleri arasında sunumları gerçekleştirilen yarışmaya, “Termo-Mekanokimyasal Yöntemle Nano Boyutta AlN Tozu Üretimi ve Sistem Tasarımı” başlıklı Lisans Bitirme Tezi ile başvuru yaptı. Akcan, ödül töreni 11 Ekim'de yapılan yarışmada “Süreç Geliştirme Kategorisinde” İstanbul Bölge Birinciliğini aldı.


Yarışma, TÜBİTAK tarafından lisans bitirme tezlerinin özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmesi ve lisans öğrencilerinin öğrenimleri sırasında özel sektör ortamında bulunarak uygulama tecrübesi edinmelerinin sağlanması yoluyla, lisans düzeyinde üniversite özel sektör işbirliğinin teşvik edilmesi amacıyla düzenlendi. Danışmanlığını SAÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Osman Kurt'un yaptığı Emre Akcan, 12-15 Kasım tarihleri arasında Ankara'da yapılacak olan final yarışmasına katılmaya da hak kazandı.

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