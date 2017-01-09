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09 Ocak 2017 16:37

SAÜ öğretim üyeleri ile Savuma Sanayi Müsteşarlığı arasında toplantı yapıldı

SAÜ öğretim üyeleri ile Savuma Sanayi Müsteşarlığı arasında toplantı yapıldı

09 Ocak 2017 16:37

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyeleri ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı arasında işbirliği çalışmaları için tecrübe paylaşım toplantısı yapıldı.
Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi’nin öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıya, Savunma Sanayi Müsteşarlığı Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanı Albay Şaduman Aziz, Algılayıcılar Projeleri Grup Müdürü Murat Çizgel, Sakarya Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kenan Genel Prof. Dr. Tahsin Engin Prof. Dr. Cemil Öz Prof. Dr. Sakin Zeytin, Prof. Dr. Mahmut Özacar, Prof. Dr. Salih Zeki Yıldız, Prof. Dr. Oğuz Karabay, Doç. Dr. Mehmet Çalışkan, Yrd. Doç. Dr. Ünal Uysal, Yrd. Doç. Dr. Sedat İriç ve Bilal Çinici katıldı. Toplantı çerçevesinde SAÜ öğretim üyelerinin uzmanlık alanlarını üzerine yapılabilecek ar-ge projeleri konuşuldu. Ar-Ge projelerinin 2017 yılı içerisinde gerçekleşmesi planlanan toplantıda, SAÜ Öğretim Üyelerinden alınabilecek akademik danışmanlık desteği de görüşülen konular arasındaydı. Konu ile ilgili Sakarya Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin “Savunma sanayisinde özgün tasarım ürünleriyle dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması hedefine ulaşılmasında, üniversitelere büyük görevler düşüyor” dedi.
Sanayi-Üniversite işbirliklerini stratejik ortaklık olarak gördüklerini vurgulayan Prof. Dr. Engin, SAÜ olarak Türkiye’nin “Milli Savunma Sanayi” hedefine atölye ve laboratuvar altyapılarıyla desteğe hazır olduklarını ifade etti. Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve sektörün önde gelen şirketleri ile Sakarya Üniversitesi arasında “Savunma Sanayii için Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP)” kapsamında işbirliği protokolü imzalanacak. Müsteşarlık olarak üniversitelere çok büyük önem verdiklerini ifade eden Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, “Milli savunma ürünlerimizi üretiyoruz ve yeni milli ürünlerimizi üreteceğiz. Onun için savunma sanayine araştırmacı yetiştirmek olmazsa olmazımız" diye konuştu. Tüfekçi, 2023 hedefleri kapsamında Türkiye’de 300 bin araştırmacıyı temin etmeleri gerektiğini belirterek, bu kapsamda söz konusu programın önemli bir adım olduğunu kaydetti.
Programla, savunma sanayisinin öncelikleri doğrultusunda ve SSM’nin yönlendirmesiyle, savunma sanayisi şirketleri ile üniversiteler arasındaki bilgi transferinin daha sistematik hale getirilmesi hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra savunma sanayisinde çalışanların lisansüstü tezlerinin, şirketlerin Ar-Ge ihtiyaçlarına yönelik şekilde yapılandırılması ve sektörün öncelikli alanlarına yönlendirilmesi ile lisansüstü eğitim alacak öğrencilerin, şirketlerce, savunma alanında nitelikli Ar-Ge elemanı olarak yetiştirilmesi amaçlanıyor.



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