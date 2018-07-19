SAÜ Rektörü Savaşan atama belgesini aldı

Dr. Fatih Savaşan, YÖK’te düzenlenen toplantıda atama belgesini YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın elinden aldı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nda (YÖK), 16 Temmuz Pazartesi günü düzenlenen toplantıya atamaları yeni yapılan 6 üniversite rektörü katılarak belgelerini aldı. Yürütme Kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç Yeni YÖK ile ilgili bilgilendirme yaptı. Yükseköğretimin daha ileriye taşınma çabasında ana prensipler üzerinde duran Prof.Dr. Saraç, yeni atanan rektörlere tavsiyelerde bulundu ve başarılar diledi.