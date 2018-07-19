Diğer
Kategoriler
19 Temmuz 2018 10:03

SAÜ Rektörü Savaşan atama belgesini aldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Temmuz 2018’de Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof.

SAÜ Rektörü Savaşan atama belgesini aldı

19 Temmuz 2018 10:03

Dr. Fatih Savaşan, YÖK’te düzenlenen toplantıda atama belgesini YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın elinden aldı.


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nda (YÖK), 16 Temmuz Pazartesi günü düzenlenen toplantıya atamaları yeni yapılan 6 üniversite rektörü katılarak belgelerini aldı. Yürütme Kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç Yeni YÖK ile ilgili bilgilendirme yaptı. Yükseköğretimin daha ileriye taşınma çabasında ana prensipler üzerinde duran Prof.Dr. Saraç, yeni atanan rektörlere tavsiyelerde bulundu ve başarılar diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
30
°
C
  • Perşembe
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç