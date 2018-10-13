SAÜ Sosyal medyada ilk 100'de

Sakarya Üniversitesi, sosyal medya marka endeksi SocialBrands'ın yayımladığı BoomSocial Ekim ayı endeksinde en başarılı 100 marka arasına girdi.

Sakarya Üniversitesi sosyal medya hesapları SAÜ İletişim Koordinatörlüğü tarafından yönetiliyor. SAÜ'nün çok yönlü iletişim stratejisi çerçevesinde sosyal medyanın birçok aracı kullanılıyor. Üniversite hedef kitlesinin yaygın olarak kullandığı facebook, twitter ve instagram başta olmak üzere birçok araçtan etkin bir şekilde faydalanılıyor.

Sosyal medya marka endeksi SocialBrands, 31 bin 178 hesabı ve 1 milyon 424 bin 659 iletiyi inceleyerek Eylül ayının en başarılı markalarını belirledi. Sakarya Üniversitesi, farklı sektörlerden yüzlerce ünlü markanın yer aldığı TOP100 listesinde 77'nci sıraya yerleşti. Listeye devlet üniversitelerinden 9 üniversite girebildi. Sakarya Üniversitesi Hacettepe, Anadolu, Boğaziçi, İTÜ ve ODTÜ'nün ardından 6. sırada yer aldı. Ankara, Akdeniz ve İstanbul Üniversitesi, en iyi 100 marka arasına giren diğer devlet üniversiteleri oldu. Sosyal medyayı en etkin kullanan üniversitelerden birisi olan Sakarya Üniversitesi, “Tüm Sektörler” kategorisinde Twitter sıralamasında ise 45'inci sırada yer aldı.

Instagram ve Twitter'da ilk 10'da

Sakarya Üniversitesi, “Eğitim/Üniversiteler” kategorisinde popüler video ve fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram sıralamasında 28 bine yakın takipçi sayısı ve 27 bine yakın etkileşim sayısı ile 71 üniversite arasında 6'ncı sırada yer alarak birçok üniversiteyi geride bıraktı. Twitter sıralamasında ise 124 üniversite arasında 9'uncu sırada yer alan Sakarya Üniversitesi, 75 bine yakın takipçi sayısı ve 3 binden fazla etkileşim sayısı ile bu konudaki başarısını sürdürdü. Sakarya Üniversitesi, sosyal medya devi Facebook sıralamasında ise 108 üniversite arasında 35'inci sırada yer aldı.

Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı sosyal medya marka endeksi

Markaların sosyal medya performansını tamamen tarafsız ve objektif şekilde ölçümleyen bir puanlama platformu olarak kendisini niteleyen SocialBrands, BoomSocial verilerini ve BoomSonar teknolojilerini kullanarak markalar için en popüler sosyal medya platformları olan Facebook, Twitter ve Instagram'da 100'den fazla sektörü ve 30 binden fazla hesabı inceledi.

SocialBrands, tüm hesaplar ve sayfalar için hayran sayısı, hayran artışı, sayfa yapısı, sayfa bilgileri, ay boyunca paylaşılan tüm iletiler, ileti türleri, paylaşılan iletilere gelen beğeni, yorum, paylaşım ve retweetler, ileti başı etkileşim oranı, hashtag ve mention kullanımı, bulunulan sektördeki karşılaştırmalı durum gibi onlarca farklı herkese açık performans verilerini derleyerek sonuçlara ulaşıyor.