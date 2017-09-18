SAÜ Teknoloji Fakültesi’nde ilk ders fakülte dekanından

Dr. Mehmet Sarıbıyık tarafından gerçekleştirildi.

Teknoloji Fakültesine yeni kayıt yaptıran öğrencilerin tümünün katıldığı derste aynı zamanda Bölüm Başkanları ve öğrenci danışmanları da yer aldı. Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden ve “Ailemize Hoşgeldiniz” diyerek sözlerine başlayan Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, konuşmasında nitelikli insan ve nitelikli mühendis vurgusuna dikkat çekti. Öğrencilerin gerek kişisel olarak gerekse teorik bilgi yanında uygulama becerisine sahip nitelikli mühendisler olarak yetişmelerinde en önemli rolün bizzat kendilerinde olduğunu belirten Sarıbıyık, “Bizler sizlerin bu bağlamda en iyi biçimde yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız da. Önemli bir süreçtesiniz, ve bu süreçte karşınıza pek çok zorluk çıkabilir. Bu zorlukların sizi geliştirici bir rol üstlendiğini, sizlerin bu zorluklarla birlikte daha da tecrübeli olacağınızı unutmayın. Bu yeni süreçte doğru işler yapmaya ve aynı zamanda işlerinizi doğru yapmaya gayret sarfetmelisiniz” dedi.

Teknoloji Fakültesinin uyguladığı 7+1 Eğitim Modeli ile öğrencilerin daha mezun olmadan iş tecrübesine sahip olduklarını dile getiren Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, eğitim-öğretim sürecini iyi değerlendiren ve kendilerini iyi yetiştiren öğrencilerin önünde hiçbir engel olmadığını ve çok daha kolay iş bulduklarını belirtti. Ayrıca yabancı dil eğitiminin önemine dikkat çeken Sarıbıyık, dil öğrenmenin üzerine düşüldüğünde ve gereken önem verildiğinde çok daha kolay olduğunu söyledi. Yabancı dilin mühendislik alanında olmazsa olmazlardan biri olduğunu ifade eden Sarıbıyık, Sakarya Üniversitesi’nin bu yıl dikkat çeken çok değerli bir uygulama başlattığını ve hedefin Sakarya Üniversitesi’nden mezun olan öğrencilerin belirli bir seviyede yabancı dil kazanımını tamamlayacaklarının altını çizdi.

Teknoloji Fakültesi’nin önemli farkındalıklarından birinin öğrenci projeleri olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, üniversitede en çok TÜBİTAK öğrenci projesinin Teknoloji Fakültesi’nde olduğunu söyledi. Öğrencilerin akademik anlamda da proje çalışmalarına katılmasına önem verdiklerini dile getiren Prof. Dr. Sarıbıyık, toplantıya katılan öğrencilerden daha önceki proje deneyimlerini paylaşmalarını istedi. Fakülte olarak İnsansız Hava Araçları, Robotik, Biyomedikal ve Alternatif Enerjili Araçlar konularında öncelikli çalışmaların olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sarıbıyık, proje yapmak isteyen ve yarışmalara katılmak isteyen tüm öğrencilere destek sözü verdi.