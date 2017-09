SAÜ’de 2017- 2018 eğitim-öğretim yılı başladı

Sakarya Üniversitesi ailesine yeni katılan ve eğitimine devam eden öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılında başarılar dileyen SAÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, “Üniversiteler, ülkemiz ve dünya sorunları ile ilgilenen, onlara çözüm arayan, özgür düşünen ve fikirlerini özgürce paylaşan bireyler yetiştiren, ideallere değer verilen, onları gerçekleştirebilmek için ufkun açıldığı ve yüksek becerilerle donatıldığı yerlerdir. Ülkemizin 2023 ve sonrasındaki hedeflerine ulaşması, üniversitelerimizin bu niteliklere sahip, çağımızın gerektirdiği bilgi yarışında en ön saflarda yer alan; üretken, çalışkan ve yenilikçi bireyler yetiştirmesiyle mümkün olacaktır” ifadelerini kullandı.

İçinde yaşadığımız bilgi çağında, kampüs içi ve kampüs dışı ortamların, sürekli öğrenmeyi destekleyecek bir atmosfere sahip olması gerektiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Elmas, “Öğrencilerimizi, bizimle olduğu süre boyunca bireysel gelişimini birçok bilim, sanat, spor ve kültür faaliyetleri ile de desteklemeye devam edeceğiz. Öğrencilerimiz, her gün kampüsün birçok noktasında özellikle öğrenci kulüpleri aracılığıyla düzenlenen seminer, konser, tiyatro, sinema, söyleşi gibi çeşitli sosyal ve düşünsel faaliyetlere katılarak gelişimine katkı sağlayabilir. Sakarya Üniversitesi eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve projeler konusunda ulusal ve uluslararası alanda rekabet eden , bölgesine duyarlı açık şeffaf ve her alanda özgürlüklerin eksiksiz uygulandığı dünya ölçeğinde bir üniversite olma yolunda tüm paydaşlarıyla çalışmaya devam edecektir. Bu alanda yapılan çalışmalara her kesimin destek olmasını katkıda bulunmasını arzu ediyorum” dedi.

Mezunları kolay iş bulduğu üniversiteler sırlamasında Sakarya Üniversitesi’nin her zaman ilk sıralarda yer aldığını ifade eden Prof. Dr. Elmas, “Biz öğrencimizi iş dünyasına, topluma daha kolay entegre olabilecek şekilde yetiştirdiğimiz için bizim mezunlarımız daha kolay iş buluyor” dedi.