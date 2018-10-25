SAÜ'de Afganlı öğrenciler bir araya geldi

SAÜ Personel Lokalinde gerçekleştirilen “Afganistan Tanışma ve Birlik Programı” konulu etkinlikte Sakarya Üniversitesinde öğrenim gören Afganistan uyruklu öğrenciler birbirleriyle tanışma ve kültürlerini tanıtma fırsatı buldu. Etkinlikte yerel kıyafetlerini giyen Afganistan uyruklu öğrenciler herkesin ilgisini çekti. Topluluk Akademik Başkanı Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yasan, Afganistan uyruklu öğrencilerin tanışması ve kaynaşması amacıyla etkinliği her yıl olacak biçimde gelenekselleştirmeye çalıştıklarını dile getirdi. Yaklaşık 300 Afganistan uyruklu öğrencileri bulunduğunu aktaran Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yasan, “Afganistan bizim için çok önemli bir ülke, kardeş ülkemiz. Biz sizleri hiçbir zaman misafir ya da dışarıdan gelen yabancı öğrenci olarak görmüyoruz. Sizlere kendimizden daha farklı bir bakış açımız yok. Afganistan ve Türkiye ilişkileri hep sıcak seyretmiştir. Atatürk döneminde bu ilişkiler zirveye ulaşmıştır. Dolayısıyla Afganistan-Türkiye ilişkileri çok köklüdür” dedi.

Afganlı öğrencilerden kendilerini birer temsilci olarak görmelerini isteyen Yasan, “Kendinizi Afganistan'dan gelen öğrenciler olarak görmeyiniz. Sakarya'daki öğrenciler Afganistan'ı sizinle bilecekler, sizden öğrenip tanıyacaklar” diye konuştu.