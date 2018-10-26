SAÜ'de aile danışmanlığı konferansı düzenledi

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Topluluğunca 'Aile Danışmanlığı Nedir' konulu konferans düzenlendi.

SAÜ Sosyoloji Topluluğu üyeleri ailelere yönelik 'Aile Danışmanlığı Nedir' konulu konferans düzenlendi. Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen konferansta aile danışmanının ne olduğu, kimlerin aile danışmanı olabileceği, aile danışmanı olma şartlarının neler olduğu ve aile danışmanlarının görevleri gibi konularda öğrenciler bilgilendirildi. Konferansta konuşan Kocaeli Aile Danışmanlık Merkezi Kurucu Müdürü Tanju Ekinci, aile danışmanlığının Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2012 yılından beri yürütüldüğü, mesleğin içeriğini ise sosyal hizmet uzmanlarının hazırladığı bilgisini verdi.

"Aile Danışmanlık merkezleri açıp çalışabilirler"

Aile danışmanlığı mesleğini Türkiye'de sadece Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Hemşirelik, Tıp ile Çocuk Gelişimi bölümlerinin yapabildiğini belirten Ekinci, “Aile danışmanlığının ilerleyen zamanlarda lisans programı olarak karşımıza çıkabileceğini düşünüyoruz. Sosyoloji ve Sosyal Hizmetlerin sosyal meslek alanları belirlidir. Bu bölüm mezunları Aile Danışmalığı eğitimi alarak Aile Danışmanlık merkezleri açıp çalışabilirler” diye konuştu.

"Ailelerin sorunu iletişim"

Aile Danışmanı Betül Yazıcı da konferansta yaptığı konuşmasında insanların arkadaşlarına veya eşlerine açamadığı sorunlarını aile danışmanları ile kolayca paylaşabildiklerini, dolayısıyla aile danışmanlarının insanlardan yoğun talep gördüğünü söyledi. Betül Yazıcı, “Eşler bizlere başvurduklarında, ilk aşamada ikisinden de problemleri dinliyoruz. Genellikle eşler problemleri birbirilerinin yanında dile getiremezler. Bu nedenden ötürü daha sonraki aşamada seanslar tek kişi halinde gerçekleşmektedir. Belirli bir problem çizdikten sonra ilerleme kaydediyoruz. Ayrıca ailelerin en büyük sorunu iletişimdir. Aile içindeki iletişim çocukların gelişimine de yansımaktadır” şeklinde konuştu.

Konferansın devamında öğrenciler, konu hakkındaki görüşlerini ve sorularını konuşmacılarla paylaştı.