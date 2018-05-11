SAÜ’de ’Algı Yönetimi’ konuşuldu

SAÜ Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans salonunda yapılan konferansa akademisyen ve yakınçağ tarihi uzmanı Prof. Dr. Ramazan Kurtoğlu konuşmacı olarak katıldı. Gençlere öncelikle okumaları ve akıllarını kullanmaları tavsiyesinde bulunan Prof. Dr. Ramazan Kurtoğlu, algı yönetiminin dünyada siyasi, dini, sosyoloji gibi birçok alanda özellikle radyo, sinema, televizyonu içeren medya yapısı aracılığıyla yürütüldüğünü söyledi. Vatana hizmetin yolunun ilim ve bilimden geçtiğine işaret eden Prof. Dr. Kurtoğlu, “Bugün Türkiye’de gençlerimiz çok az kitap okuyor, hatta hiç okumuyor. İşte tam da bu nedenle daha çok okumalıyız. Samuel Huntington Medeniyetler Çatışması eserinde Batı medeniyeti olarak Yahudi ve Hıristiyan inancından ileri gelen para din ve siyaset üçlüsünü tanımlıyor. Bugün İslam dünyasına ezoterik (gizlemli) bir Kuran anlayışı dayatılmak isteniyor. Bu anlayışta âlimlerin anladığı ve halkın anladığı Kuran olmak üzere iki konu var. Ancak ayetler zaten açıkça anlayabilelim diye bizlere gönderildi. Bundan dolayı Kuran’a ezoterik, yani sizin anlamadığınız, sadece bir takım şeyh, şıh gibi kimselerin anladığını iddia ettiği bir Kuran formatı var. Bu anlayış yeni bir şey değil, 13’üncü yüzyıldan beri devam ediyor. İslam dünyası 13’üncü yüzyıldan beri ilimde ve bilimde yetimdir. Bunu mutlaka kırmamız gerekiyor. Batı bu yapı içinde bize birçok şeyi dayatıyor. İslam dünyasında küresel çapta İbn-i Haldun dışında sayabileceğimiz bir tane bilim adamı yok. Bu nedenle önce iğneyi kendimize batırmamız gerek" dedi.