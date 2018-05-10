SAÜ’de Altın Kabak Ödülleri sahiplerini buldu

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan törene SAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aytekin İşman, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Ön elemeden geçerek finale kalan on filmden yönetmenliğini Numan Şen’in yaptığı "Reçel" adlı film birinci oldu. Volkan Güney Eker’in "Kemik" adlı filmi ikinciliğe layık görüldü. Üçüncülüğü ise Özer Kesemen’in "Mor Kelebekler" ve Ezgi Coşkun’un "Çırpınış" filmleri paylaştı. Jüri Özel ödülünü ise "Yarım" filmi aldı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte SAÜ Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin dans gösterileri büyük beğeni topladı.