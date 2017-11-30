SAÜ’DE ‘Bankacılıkta Ar-Ge ve girişimcilik’ konuşuldu

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan konferansa Kuveyt Türk Ar-Ge Merkezi Yöneticisi Mustafa Gündoğdu konuşmacı olarak katıldı. Gündoğdu, öğrencilerin ilgi gösterdiği konferansta bankacılıkta araştırma geliştirme faaliyetlerinden, finans ve teknolojinin bir arada olduğu ve girişimciliği de içeren ‘fintech’ kavramından bahsetti. Konuşmasına bankacılıkta Ar-Ge kavramını tanımlayarak başlayan Mustafa Gündoğdu, “Ar-Ge birimleri bünyesinde genellikle lisansüstü eğitim almış kişilere daha fazla yer veriyor” dedi.

Girişimcilik yapmak isteyen öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Gündoğdu, girişimciliğe başlamak için fırsat sunan ve tecrübe kazandıran bazı sistemlerin ve kavramların olduğunu söyledi. Gündoğdu, kurumların genelde girişimciliği destekleyen bazı fırsatlar sunduğunu belirterek, öğrencilere bu fırsatları değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu. Son günlerde sıkça gündeme gelen sanal para kavramlarından da söz eden Gündoğdu, özellikle Blockchain’in (blok zinciri) bankacılığa değer katacağını belirtti. Gündoğdu, “Bu konu ile ilgili çalışmalar yapıyoruz ve konuyu yakından takip ediyoruz” diye konuştu.

Gündoğdu, Bitcoin’e ise çok sıcak bakmadığını söyleyerek, “Bu konu ile ilgili Diyanet’ten çok olumlu şeyler duymadım. Kuveyt Türk bir katılım bankası olduğu için de bu konularda dikkatli davranıyor” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin sonunda Mustafa Gündoğdu’ya katılımı için teşekkür belgesi ve hediyesi takdim edildi.