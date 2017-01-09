Diğer
Kategoriler
09 Ocak 2017 15:08

SAÜ’de başarı gösteren öğrencilere sertifika verildi

SAÜ’de başarı gösteren öğrencilere sertifika verildi

09 Ocak 2017 15:08

İşletme Fakültesi ile Microsoft İş Ortağı ETG Danışmanlık Firması işbirliğinde gerçekleştirilen 20 saatlik Microsoft Dynamics BorAX ve Personel Yönetimi Eğitimi’nde başarı gösteren öğrencilere sertifika verildi.
İşletme Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ahmet Vecdi Can törende yaptığı konuşmasında, ERP Laboratuvarları konusunda yapmış oldukları yatırımların son sınıf öğrencilerine de yetiştirilmesi adına üstün bir çaba harcandığını belirtti. Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Prof.Dr. Can, 20 saatlik eğitim sonucunda yapılan sınavla elde edilen bu sertifikaların iş yaşamında önemli bir avantaj olacağını belirtti. ETG Danışmanlık Kurucu Ortağı ve Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Akhan ise yaptığı konuşmasında, Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin ERP konusunda yapmış oldukları yatırımların Türkiye’ye örnek teşkil etmesi gerektiğini belirterek bu yatırımların piyasada kısa sürede karşılık bulacağını söyledi. ETG Danışmanlık olarak sertifika sahibi öğrencileri danışmanlıklarını yaptıkları firmalara staj ve iş başvurusu konusunda yönlendireceğini belirten Akhan, İşletme Fakültesi ile işbirliklerinin ikinci dönemde belirlenen bazı dersler üzerinden devam edeceğinin müjdesini verdi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
3
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    3°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç