SAÜ’de başarı gösteren öğrencilere sertifika verildi

İşletme Fakültesi ile Microsoft İş Ortağı ETG Danışmanlık Firması işbirliğinde gerçekleştirilen 20 saatlik Microsoft Dynamics BorAX ve Personel Yönetimi Eğitimi’nde başarı gösteren öğrencilere sertifika verildi.

İşletme Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ahmet Vecdi Can törende yaptığı konuşmasında, ERP Laboratuvarları konusunda yapmış oldukları yatırımların son sınıf öğrencilerine de yetiştirilmesi adına üstün bir çaba harcandığını belirtti. Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Prof.Dr. Can, 20 saatlik eğitim sonucunda yapılan sınavla elde edilen bu sertifikaların iş yaşamında önemli bir avantaj olacağını belirtti. ETG Danışmanlık Kurucu Ortağı ve Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Akhan ise yaptığı konuşmasında, Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin ERP konusunda yapmış oldukları yatırımların Türkiye’ye örnek teşkil etmesi gerektiğini belirterek bu yatırımların piyasada kısa sürede karşılık bulacağını söyledi. ETG Danışmanlık olarak sertifika sahibi öğrencileri danışmanlıklarını yaptıkları firmalara staj ve iş başvurusu konusunda yönlendireceğini belirten Akhan, İşletme Fakültesi ile işbirliklerinin ikinci dönemde belirlenen bazı dersler üzerinden devam edeceğinin müjdesini verdi.