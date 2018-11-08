SAÜ'de ‘Birlikte 2' isimli karma resim sergisi açıldı

Sakarya Üniversitesinde, öğretim görevlileri tarafından hazırlanan ‘Birlikte 2' isimli resim sergisi açıldı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğretim görevlileri çalışmalarından oluşan ‘Birlikte 2' isimli karma resim sergisi SAÜ Mediko Sosyal Sanat Galerisinde açıldı. Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan'ın açılışını yaptığı, ‘Birlikte 2 Karma' adlı resim sergisi sanatseverlerle buluştu. Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü öğretim elemanlarının eserlerinin yer aldığı serginin açılışında sanat ve tıp ilişkisinin önemi vurgulandı. Hipokrat'a kadar dayanan sanat ve tıp ilişkisinin Rönesans'tan günümüze kadar devam ettiği belirtilen sergide, sanat ve tıp dünyasını birleştiren alternatif bir sanat mekânı sunmanın hedeflendiği kaydedildi.

Bilimsel ve entelektüel gelişimin sanat, tıp ve hasta ilişkisine yaptığı önemli etkilerden bahseden Mediko Sosyal Müdürü Dr. Doğan Erdoğdu da, sanatın tedavi yöntemi olarak kullanımının Türk tarihinde çok eskilere dayandığını söyledi.