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03 Mayıs 2018 15:00

SAÜ’de ‘Çağımızda Yönetici Olmak’ konulu konferans düzenlendi

Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) tarafından “Çağımızda Yönetici Olmak” konulu konferans düzenlendi.

SAÜ’de ‘Çağımızda Yönetici Olmak’ konulu konferans düzenlendi

03 Mayıs 2018 15:00


SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan konferansta Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş konuşmacı olarak katıldı. Yaşanılan çağın bilgi çağı olduğuna değinen Keleş, evrendeki çoğu sistemin denge durumundan uzaklaşan açık sistemler olduğunu söyledi. Bilgi çağında bütün kurumlarda ve özel işletmelerde insanlar arası diyalogun sistem açısından önemli olduğuna dikkat çeken Dr. Keleş, “Bilgi çağında organizasyonların değiştiğini söyleyebiliriz. Yönetim yerine yönetişim var. Organizasyonlar hiyerarşik düzene göre değil işleme göre ilerlemektedir. Kurumlar arası ortak eş zamanlı bilgi iletişimi sayesinde bilgi tabanlı organizasyonlar, yeni vizyon ve strateji üretmeye başladı” dedi.


Ekip içerisinde liderlik özelliğinin giderek daha fazla ön plana çıktığının altını çizen Keleş, “Günümüzde her türlü organizasyon için küresel etkileşimin, belirsizliğin, sürekli değişimin, riskin ve krizin egemen olduğu bir çevre söz konusudur. Ara yönetici işlevlerinin çoğu otomasyon ve yapay zeka sistemleri ile çözümlenebilecek düzeye gelecek. Lider olabilmek için çağın şartlarına uyum sağlanması gerekmektedir” diye konuştu.


Konuşmasının devamında ekip yönetiminin insan faktörü öngörülmeden yapılamayacağını anlatan Keleş, “Ekipteki insanların birbirleriyle çalışma kültürü çok önemli bir başarı göstergesidir. Beraber problem çözmeye odaklanmalıdırlar. Yönetimin işi riskleri önleme ve telafi yeterliliği inşa etmektir. Eğer dikkatle yaptığınız planlamalar dahi sorunların önüne geçemiyorsa, bu noktada sorunlara cevap olarak geliştireceğiniz en iyi metot, her kademedeki çalışanınıza problemleri sahiplenme yetkisi verip, sorunları çözmek için kendilerine güvenlerini sağlamaktır” diyerek Hz. Muhammed’in (S.A.V.)’nin “Kolaylaştırınız güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz” sözü ile konuşmasını sonlandırdı.


Etkinlik sonunda Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık tarafından SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş’e teşekkür belgesi takdim edildi.




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