SAÜ'de Çarşamba konferansları devam ediyor

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen “Katma Değerli Üretim Açısından Ülkemizin Durumu ve Mühendislik” konulu konferansta konuşan Fırat, Türkiye'nin mevcut ekonomik durumuna değindi. Katma değer açısından yapılanların ve gelinen noktanın çok yetersiz kaldığını belirten Fırat, katma değerli ve nitelikli üretimin önemine dikkat çekti. Fırat, “Orta gelir tuzağındayız. Orta gelir tuzağına gelmek ve aşmak arasında çok büyük bir fark vardır. Türkiye'nin gelmiş olduğu noktada, ekonomisinin gelişmesini sürdürebilmesi için katma değer üretmesi lazım. Aksi durumda ülkemiz gelişmesini sürdüremeyecektir. Ekonomimiz petrol veya altın gibi hazır bir kaynağa dayanmıyor. Tek çıkar yolumuz katma değerli ve nitelikli üretimdir. Dünya ve öncelikle bölgemiz ticaretinde yer almalıyız. Bu konuda üst düzey devlet yönetiminde farkındalıklar var. Ancak, bürokraside ve halkımızda yaygın bilinç henüz oluşmadı” dedi.

Öğrencilere mühendislik hakkında da bilgiler veren Fırat, “Kendinizi mühendislik alanında geliştirin. Toplumsallaşma ve hayatın sosyal boyutları açısından da fikirleriniz olsun. En önemlisi de iyi bir mühendis olmak için okuyor olmanız lazım. Çünkü okumayan insanın düşünce kabiliyeti gelişmemektedir. Günümüzde bu konuda ciddi bir eksiklik söz konudur. Okumayan insanların düşüncesi ve tasavvur etme yetkinliği düşük oluyor. Bunu yapamayan insan iyi bir mühendis olamaz. Düşüncesi olmayan bir mühendis eksiktir. Sizden beklenilenin hakkını vermelisiniz” diye konuştu.

Konferans C-TECH Genel Müdürü Cüneyt Fırat'ın konuşmasının ardından soru-cevap bölümü ile devam etti.