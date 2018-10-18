SAÜ'de ‘CV hazırlama tekniklerini' konulu etkinlik düzenlendi

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe SAÜ Kariyer ve Yetenek Yönetimi Koordinatörü Doç. Dr. Yasemin Özdemir konuşmacı olarak katıldı. İyi bir CV (özgeçmiş) hazırlamanın iş hayatına adım atmadaki öneminden bahseden Doç. Dr. Yasemin Özdemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Henüz birinci sınıftaki arkadaşlar için söylüyorum; bilgisayarınızda masaüstünüzde bir CV dosyanız olsun. Her katıldığınız etkinliği, kendinizi geliştirmek için yaptığınız her şeyi bu CV'nin üzerine kaydedin. Çünkü zaman geçtikçe yaptıklarımızı unutuyoruz. Dördüncü sınıftaki arkadaşları ise birkaç ay sonra iş arama hikâyesi bekliyor. Etrafımızdan da gözlemliyoruz, iş bulmak biraz zor. Bu nedenle kendimizi en iyi yansıtacak şekilde bir CV oluşturmamız gerekiyor. Çünkü CV bizim vitrinimiz. Bu vitrini ne kadar iyi yapılandırırsak, bizimle ilgili o kadar pozitif bir kanaat gelişir. Bu sayede işe alımın diğer aşamalarına davet edilmek mümkün hale gelir” dedi.

“Hayat hikayenizi yazmayın”

CV‘de kişisel bilgilerin önemli olduğunu, ancak bunun hayat hikayesi olarak yazılmaması gerektiğini belirten Doç. Dr. Özdemir, “CV'nin ne olmadığı bizim için çok önemli, CV bir hayat hikayesi değildir. Bizi anlatacak, ama hangi bizi? İş hayatında var olacak ve bir anlam ifade edecek olan bizi anlatmalı. Normal hayatımızda neler yaptığımız zaten geri kalan aşamalarda sorgulanıyor olacak. O yüzden CV'miz iş hayatının merkezinde bir yerde olmalı. Ailemizi detaylı anlatmıyoruz, çünkü onu daha sonra soracaklardır” şeklinde konuştu.

“Dikkat edilmesi gereken noktalar”

CV'nin belirli kurallara göre hazırlandığını aktaran Doç. Dr. Özdemir sözlerinin devamında, “CV yazarken öncelikle adımızı ve soyadımızı yazıyoruz. İletişim bilgilerinin de yazılması gerekiyor. Aktif olarak kullandığımız telefon numaramızı yazmamız daha faydalı olacaktır. E-postamızı yazarken de ilginç isimleri değil, kendi ismimizi ve soyadımızı kullanmalıyız. İş yaşamının profesyonelliğine uygun bir e-posta adresi olmalıdır. Açık adresimizi yazarken ise sadece semt, il ve ilçeyi yazmak yeterli olacaktır. Adreste çok detaya gerek görülmüyor. Tüm iletişim bilgilerimizi yazdıktan sonra kariyer hedefimizi ekliyoruz. Üzerinde çok düşünülmüş bir kariyer hedefi diğer hedeflerden kendini çok daha çabuk sıyırır. Eğitim bilgileri de CV için doldurulması gereken önemli bir alan. CV yazarken yabancı dil konusunda da mutlaka gerçekçi olmalıyız. Başvuru sürecinde size yabancı dil testi uygulayabilirler ya da mülakatı yabancı dil ile yapabilirler. Kişisel bilgilerimizi paylaştığımız kısımda ise medeni durumumuzu, doğum tarihimizi ve ehliyet bilgisini paylaşabiliriz. İlgi alanları ve hobiler paylaşılabilir, bu sizin nasıl biri olduğunuzu gösterir” diye konuştu.

Etkinlik Doç. Dr. Özdemir'in konuşmasının ardından soru-cevap bölümü ile devam etti.