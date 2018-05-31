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31 Mayıs 2018 13:58

SAÜ’de dönüşüm sergisi açıldı

Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisi’nde, Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç.

SAÜ’de dönüşüm sergisi açıldı

31 Mayıs 2018 13:58

Ayşe Gamze Öngen’in "Dönüşüm" adlı kişisel tekstil sergisi açıldı.


Sergide, Doç. Öngen’in Osmanlı dönemine ait motiflerin bulunduğu birbirinden farklı renklerle dokunmuş 21 kumaş tasarımı yer alıyor. Kadife tekniği ile dokunmuş kumaş tasarımlarının da bulunduğu "Dönüşüm" adlı tekstil koleksiyonunda, ayrıca ipek saten kumaş üzerine baskı tekniğiyle oluşturulmuş kumaş panolar sergileniyor. Baskı tasarımları, el boyama tekniği ile üretilmiş geometrik desenlerden oluşuyor.


Sergi, 14 Eylül 2018 tarihine kadar SAÜ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisi’nde gezilebilecek.




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