SAÜ'de ‘Ekonomik sorunlar ve çözüm yolları' tartışıldı

Sakarya Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu'nca “Türkiye'nin Ekonomik Sorunları ve Çözüm Yolları” konulu konferans düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen konferansa ekonomist Mustafa Pamukoğlu konuşmacı olarak katıldı. Öğrencilerin ilgi gösterdiği konferansta 2018 yılı için büyüme oranı, GSYH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) ve kişi başına düşen milli gelir tahminleri, dış borç durumu ve 2018 yılı bütçesi gibi konular konuşuldu.

Konuşmasında ekonomide yaşanan sorunlara değinen Pamukoğlu, geçmiş yılların büyüme hızlarına bakıldığında ve uluslararası mali kuruluşların da tahminleri dikkate alındığında büyüme oranının 2018 yılında yüzde 5‘in altında olabileceğinin tahmin edildiğini kaydetti. Tüketime dayalı bir ekonominin borçlanmaya yol açacağını belirten Pamukoğlu, bunun da dışa olan bağlılığı artıracağını söyledi.

İthal edilen her ürünün tüketilmesinin dış ülkelere karşı borçlanılması anlamına geleceğini ifade eden Pamukoğlu, konuşmasının devamında Türkiye'nin ekonomik durumu hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Tasarrufun önemine de dikkat çeken Pamukoğlu, tasarruf edilmesi halinde sermaye birikiminin oluşacağını, bunun da ekonomiye olumlu yansıyacağını sözlerine ekledi.

Mustafa Pamukoğlu, konuşmasının devamında öğrencilerin konu hakkındaki görüşlerini aldı ve sorularını yanıtladı.