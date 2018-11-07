SAÜ'de ‘Etkili iletişim ve diksiyon eğitimi' düzenlendi

Sakarya Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından ‘Etkili iletişim ve diksiyon eğitimi' düzenlendi.

SAÜ Fen bilimleri Enstitüsünde yapılan eğitime Türk Dili bölümü Öğr. Gör. Serhat Demirel konuşmacı olarak katıldı. Konuşmasına iletişimin tanımını yaparak başlayan Öğr. Gör. Serhat Demirel yaptığı açıklamada, “İnsanların duygu ve düşüncelerini birbirine aktarmak ve kendi dünyalarını açabilmek maksadı ile sözlü, sözsüz yazılı girdikleri alışverişe iletişim denir. İletişime girmediğimiz, iletişim kurmadığımız herhangi bir alan ve zaman yoktur. Sadece insanlar ile iletişim kurmuyoruz insanlar dışında birçok varlık ile iletişime geçiyoruz. Hayatımız iletişim üzerine kuruludur” dedi.

Yabancı dil öğrenmenin öneminden bahseden Demirel, “Yabancı dil öğrenmek elbette bir insan için zenginliktir. Fakat yabancı dili kendi ana dilinizin önüne geçirmemeye çalışmalısınız. Yabancı dil bilme veya öğrenme çabası, hayatımızın içinde vardır. Bundan kaçış mümkün değildir. Her şeyin yerini bilmek gerekir. Türkçesi olan kelimelerin yabancı dil karşılığını kullanmak bizim için felakettir” ifadelerini kullandı.