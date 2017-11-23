SAÜ’de etkin araştırma yapmanın yolları anlatıldı

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen etkinliğe ELSEVIER Türkiye - Katar - BAE Müşteri Danışmanı Saide Sak konuşmacı olarak katıldı. Akademisyen ve öğrencilerin katılım gösterdiği etkinlikte ELSEVIER’e bağlı Sciencedirect (makale veritabanı), Mendeley (akademik PDF ve referans programı) ve Scopus (araştırma literatürünün ve nitelikli web kaynaklarının en geniş özeti) kaynak bulma programlarının kullanımı anlatıldı.

Programın amacının teknoloji ve kütüphanelerin birleşmesi olduğunu söyleyen Sak, kullanıcılardan aldıkları öneriler doğrultusunda yaptıkları yenilikler, programın sağladığı avantajlar, kapsamı ve kullanımı hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Kullanım sırasında kullanılabilecek ipuçlarında da bahseden Saide Sak, “Araştırmacılar çalışmalarını ileriye götürmek için hem kitap hem de dergilere ihtiyaç duyarlar. Biz bu programlar aracılığıyla kitap ve dergi içeriği araştırma döngüsünün başından sonuna kullanıcılarımıza hizmet veriyoruz” dedi.