SAÜ’de genç mühendislerin mezuniyet sevinci

Törene Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Ali Yalçın, Prof. Dr. Musa Eken, Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Torkul, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nejat Yumuşak, Şenpiliç Onursal Başkanı Haşim Gürdamar, sektör temsilcileri, bölüm başkanları, akademisyenler, mezunlar ve aileleri katıldı.

Mezun öğrencilerin geçit töreni ile başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Törende bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas, öğrencilerden ayrılmaktan dolayı üzgün olduklarını dile getirerek, “İnşallah hayırlı ve bereketli bir gelecek onların olur. Yurdumuzun dört bir yanından tören için üniversitemize teşrif eden siz kıymetli ailelerimizi kutluyorum. Her şeyinizden fedakârlık ederek yetiştirdiğiniz evlatlarınız bugün mezun oldular. Evlatlarınızın ömürleri boyunca sizleri üzmeyeceğine yürekten inanıyorum. Bundan sonraki hayatlarında öğrencilerimize başarılar diliyorum, yolları ve bahtları açık olsun” dedi.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Torkul, 8 bölümden bin 18 genç mühendis adayını mezun ettiklerini ifade etti. Prof. Dr. Orhan Torkul, “Büyük bir aile olan Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin mezunlarının sayısı böylece yarım asırda yaklaşık 20 bine ulaşmıştır. Hepsini kutluyor, başarılar diliyorum. Bugün artık bir mühendis olarak toplumsal yaşam içerisindeki rollerinizi alacaksınız. Mühendislerin toplumda özel bir yeri vardır. Mutlu olmak için mesleğinizi sevin ve heyecanla yapın. Bundan sonraki yolunuzu aklın, vicdanın ve bilimin ışığı aydınlatsın. Sevgili ailelerinizle birlikte sizleri yetiştiren hocalarınız adına sizden beklentimiz, doğru olan için mücadele etmenizdir. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından bölümlerinde ve fakültelerinde dereceye girenlere plaketleri ve belgeleri verildi. Mühendislik Fakültesi birincileri Yusuf Aktaş ve Halil Macar’a plaketini ve belgesini Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi birincisi Burak Köken’e de plaketini ve belgesini Şenpiliç Onursal Başkanı Haşim Gürdamar verdi. Program, bölümlerinde dereceye girenlerin plaketini ve belgelerini almaları ardından mezunların keplerini atmaları ile sona erdi.