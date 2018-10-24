SAÜ'de 'Girişimcilik ve İnovasyon Zirvesi' tamamlandı

Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonunda gerçekleşen ve iki gün süren “Girişimcilik ve İnovasyon Zirvesi” etkinliğine M3 Works Kurucusu Erdem Genç, Al Baraka İş Mükemmelliği İnovasyon Müdür Yardımcısı Kübra Odabaş Taşlı, Zeplin Car Genel Müdürü Hakan Sevim ve Sakarya TEKNOKENT Girişimcilik ve İnovasyon Birim Koordinatörü Gökhan Yüce konuşmacı olarak katıldı. M3 Works kurucusu Erdem Genç yaptığı tavsiyede, “Hayat akıp giderken size fırsatlar sunar. Onlara uzanıp almak kendi elinizdedir. Uzmanlık alanınız olsun; genişlemeyi bu alan dahilinde yapın” dedi. Öğrencilere iyi bir fikir bulduklarında fikri uygulamaktan çekinmemelerini öneren Genç, “Zaten sürekli yeni ve iyi bir fikir bulmak zorundasınız. Fikirlerinizi miladı dolmadan kullanmalısınız” diye konuştu. Al Baraka İş Mükemmelliği İnovasyon Müdür Yardımcısı Kübra Odabaş Taşlı da meslek hayatına adım atıldığı zaman diplomanın pek önemi kalmadığını, geleceğe dönük yatırımların daha önemli olacağını vurguladı. Konuşmasında yabancı dil öğrenmenin önemine de değinen Taşlı “İşinizi gerçekten önemseyin. İşi bir gelir kapısı olarak görmeyin. Bu şekilde hayata bakış açınız değişecektir. Hayatın her anında global düşünmelisiniz, yerel düşünmeyin” diye konuştu. Zeplin Car Genel Müdürü Hakan Sevim de konuşmasında öğrencilere yabancı dil öğrenmeleri tavsiyesinde bulunarak, özellikle yabancı dil için yurt dışında bulunmalarının kendileri için daha faydalı olacağını söyledi.

Sakarya TEKNOKENT Girişimcilik ve İnovasyon Birim Koordinatörü Gökhan Yüce ise sunumunda ADAPTTO hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Girişimcilik üzerine yeni fikirlerin nasıl getirileceği üzerinde duran Yüce, girişimcilik alanına girerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğrencilerle paylaştı.