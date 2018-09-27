SAÜ'de Göç ve İletişim Kongresi başladı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen ‘IMCC Uluslararası Göç ve İletişim 2018 Kongresi' başladı.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrenin açılışına SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, rektör yardımcıları Prof. Dr. Hatem Akbulut, Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Daşçıoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Dünya ülkelerinin mülteci sorununu daha insani başlıklar altına ele alması gerektiğini dile getiren Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, “Dünya, son yıllarda göç ve mülteci dalgasında bariz bir şekilde sınıfta kaldı. Ülkemiz birçok dünya ülkesine göre bu sınavdan başarıyla geçti. Göç, ülkelerin yeni bir dinamizm kazanması adına zenginliktir. Türkiye'nin bu konuda başarılı olmasının altında tarihi hafıza ve değer dünyası geliyor. Türkiye ensar ve muhacir anlayışı içerisinde Suriyeli ve Iraklı mültecilerin uyum sağlaması ve refah içerisinde yaşaması için elinden geleni yapmakta. Tabii ki bazı sorunlar oluyor. Bu kongrenin önemli sonuçlara, önemli arayış değişikliklerine yol açmasını diliyorum” dedi.

Kongre Koordinatörü SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlyas Öztürk de Türkiye'nin milyonları aşan mültecileri barındırmak, konuşlandırmak, iş bulmak ve sosyal hayata entegre etmek için bir yandan uluslararası anlaşmalar yaparken diğer yandan da kendi içinde bir dizi tedbirler almak zorunda kaldığını söyledi. Son yıllarda Ortadoğu'da yaşanan savaş ve siyasal istikrarsızlığın beraberinde getirdiği göç dalgasının ikinci dünya savaşından bu yana meydana gelen en büyük insani dram olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Öztürk, "Türkiye son yıllarda komşu ülkelerinden aldığı göç dalgalarından önemli ölçüde etkilendi. Bu Türkiye'nin tarihten gelen sorumluluğundan ve mazluma el açma bilincinden ve kültüründen kaynaklanmaktadır. Sorun kontrolsüz gelişlerin ve düzensiz göç akınının giderek artmasında yatmaktadır" diye konuştu.

Göç konusunun son yıllarda Türkiye ve dünya açısından en büyük problemlerden biri olduğunun altını çizen SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Daşçıoğlu. kongrenin başarılı ve verimli geçmesini diledi. Kongre, iki gün boyunca yerli ve yabancı akademisyen ve konukların katılacağı altı oturumda gerçekleşecek.