SAÜ'de “Hedef Koyma ve Doğru Strateji” adlı konferans düzenlendi

Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi'nin (SASGEM) düzenlediği Çarşamba Konferansları'nın bu haftaki konuğu, Uzman Psikolojik Danışman ve Aile Danışmanı Nuray Baştan Aydın oldu. Gençliğin genel bir ifadeyle çocukluktan yetişkinliğe geçişteki süreç olarak tanımlandığını ifade eden Nuray Baştan Aydın yaptığı açıklamada, “Bir geçişin bitirilmesi, tamamlanması beklenen bir süreci temsil etmesinden ziyade bir ‘oluşu' simgeler. İçinde kaygıları, hataları, korkuları, riskleri olduğu kadar, değişimleri, heyecanları da barındırdığı sosyal bir gruptur. Yeryüzünde tüm toplumlarda her insan, her yaşta, her dönemde, çeşitli nedenlerle değişik düzeylerde gelecek kaygısı taşımaktadır. Türkiye'de genç nüfusun fazlalığı, üniversite eğitimi alan kişilerin çokluğu, istihdamın bunu karşılamaması nedenleriyle gençlerin kaygı yapılanmaları daha okul sürecindeyken artmaya başlıyor” dedi.

“Fırsatlar iyi değerlendirilmeli”

Öğrencilere okudukları bölümü en iyi şekilde ve donanımlı olarak bitirmeleri tavsiyesinde bulunan Aydın, “Bölümünüzle ilgili eğitimler, seminerler, projeler gibi etkinlikleri takip edin ve bunlara katılmaya özen gösterin. Proje geliştirmeye çalışın. Daha mezun olmadan bir çevre, yani network oluşturabilen öğrenciler daha başarılı kariyere sahip olmaktadır. İyi derecede en az bir yabancı dil öğrenin. Sürekli okuyun, dinleyin ve öğrenin. Mesleğiniz ile ilgili staj yapın. Size sunulan fırsatta en iyisi olmaya çalışın” diye konuştu. Güven duygusunun yükseltilmesinin kişinin kendi elinde olduğuna vurgu yapan Aydın, kişilerin potansiyelinin en iyisini gerçekleştirememesinin arkasında aynı sorunların yattığını söyledi. Güvensizlik duygusu olan bir kişinin kendine olan güvenini yükseltmesinin yine kendi elinde olduğuna işaret eden Aydın, “Araştırmalara göre işin başı kendine güvenmekte yatıyor. Hem de yalandan bile olsa kendinize olan güveninizi, hissettiğinizden daha çok gibi göstererek davranırsanız, bir süre sonra gerçekten de kendinize güveniniz yükselebilir” ifadelerini kullandı.

“Mimar Sinan gibi çalışmalıyız”

Osmanlı İmparatorluğu'nda sayısız eserde imzası bulunan Mimar Sinan'ın bir eseri yapmadan önce kafasında planladığının altını çizen Aydın, “Mimar Sinan daha sonra bu planı kağıda döküyor, sonra eseri ortaya koyuyordu. Eseri otaya koyarken plana uygun olmayan bir şey görürse müdahale ediyordu. İşte bu sistem onun mükemmel eserler ortaya koymasını sağlıyordu. Bizler de hayatımızın eserlerini inşa etmek için hedef yolunda ilerleyen mimarlarız. Hedefimize ulaşmak istiyorsak Mimar Sinan misali planımızı yapmalı, bu yolda neler görebileceğimizi, neler duyabileceğimizi, neler hissedebileceğimiz önceden belirlemeliyiz.”

Uzman Psikolojik Danışman ve Aile Danışmanı Nuray Baştan Aydın'a konuşmasının ardından hediyesi takdim edildi.