SAÜ’de ‘Hemşirelik Haftası’ kutlandı

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevin Altınkaynak, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinliğin açılışında bir konuşma yapan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Aygin, “Hemşirelik, insanlık tarihi kadar eski, temelinde insan sevgisi, şevkat, bilgi ve beceri ile yoğrulmuş kutsal bir meslektir. Hemşirelik mesleği, günümüz teknolojilerinin ve tıp biliminin de ilerlemesi ile önemli aşamalar kaydetti. Koruyucu sağlık hizmetlerinden tedavi edici sağlık hizmetlerine kadar çok önemli görevler üstlenmektedir” diye konuştu.

Mesleki memnuniyetin, hastanın memnuniyet düzenini de etkilediği belirten Doç. Dr. Aygin, “Kendini ve mesleğini seven güçlü hemşirenin psikolojik açıdan sağlığı olumsuz yönden etkilenmez. Kurum ile aidiyet duygusu gelişir. İşten ayrılmalar en aza iner. Hastalara bir ses, bir nefes olan tüm hemşirelerimizin ‘Hemşirelik Haftasını’ kutlar, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Etkinlikte bir konuşma yapan Doç. Dr. Yurdanur Dikmen, Uluslararası Hemşireler Birliği (İCN) ve 2018 teması hakkı bilgiler verdi. Dünyadaki hemşirelerin en büyük kuruluşunun, Uluslararası Hemşireler Birliği olduğunu ifade eden Doç. Dr. Dikmen, İCN 2018 temasının “Hemşireler ‘Sağlık Bir İnsan Hakkıdır’ söylemine öncü bir sestir” olduğunu belirtti. Yrd. Doç. Dr. Dikmen sözlerinin devamında, “Biz hemşireler olarak, sürekli değişen kurumsal ve yasal düzenlemeler, bakım modellerindeki değişiklikler, mali baskılar, genişleyen uygulama alanları ve uygulama rolleri, personel eksiklikleri, artan iş yükü, bir hemşire iş gücünün neler yapması gerektiğine ilişkin abartılı beklentiler de dahil olmak üzere, artan baskılara maruz kalmaktayız. Bu durumlarla mücadele etmek için, hepimiz bireysel dayanıklılığımızı güçlendirmek ve dayanıklı stratejileri geliştirmekten sorumluyuz” şeklinde konuştu.

Sağlık Hakkı, Sağlık Hizmet Standartları, Sağlık Hakkı Erişilebilirliğinde Son Durum, Hemşirelerin Sağlık Politikalarına Katılımı gibi konularda bir sunum yapan Doç. Dr. Yurdanur Dikmen, bütün hemşirelerin ve hemşirelik öğrencilerinin ‘Hemşirelik Haftasını’ kutladı. Etkinliğin sonunda düzenlenen şiir ve müzik dinletisi düzenlendi.