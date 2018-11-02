SAÜ'de iş arama teknikleri konuşuldu

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen konferansa iş ve meslek danışmanları Nermin Dündar ve Erdal Kızılkaya konuşmacı olarak katıldı. Öğrencilere iş ve meslek danışmanlığının ne olduğu, iş başı eğitim programlarının ve özgeçmiş hazırlama tekniklerinin neler olduğu gibi bilgilerin verildiği konferansta, iş arama becerileri, mülakata hazırlık ve mülakat sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar konuları da ele alındı.

Nermin Dündar, konuşmasında iş arama sitelerinin İŞKUR'dan hiçbir farkı olmadığını söyledi. İŞKUR'un işverenden ve iş arayanlardan ücret talep etmediğini belirten Dündar, “Verdiğimiz eğitimler ve programlardaki tek amacımız sizlerin istihdam edilmesidir” dedi.

Konferansın diğer konuşmacısı Erdal Kızılkaya da öğrencilere İŞKUR ile İş ve Meslek Danışmanlığı hakkında bilgi verdi. Kızılkaya, “Lisans mezunu olan herkes İş ve Meslek Danışmanlığı sınavlarına katılım sağlayabilir, iş ve meslek danışmanı olabilir. Önümüzdeki süreçte bin 200 kişinin ataması yapılacaktır. Bu mesleği kendi kişiliğinize yakın hissedebilirsiniz. Bizim işimiz tamamen danışmanlıktır. Sizler mezun olduktan sonra iş ve meslek danışmanlığı alımları devam ediyor olacaktır. Sizler de sınavlara katılıp iş ve meslek danışmanı olabilirsiniz” diye konuştu.

Konferans konuşmacıların sunumlarının ardından soru-cevap bölümü ile devam etti.