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15 Nisan 2017 16:17

SAÜ’de ‘Kariyer ve Liderlik Zirvesi’ etkinliği düzenlendi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Genç Liderler Topluluğu tarafından ‘Kariyer ve Liderlik Zirvesi’ başlıklı bir etkinlik düzenlendi.

SAÜ’de ‘Kariyer ve Liderlik Zirvesi’ etkinliği düzenlendi

15 Nisan 2017 16:17


Sakarya Üniversitesi Sabahattin Zaim Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe Alibaba.com Eğitim Koordinatörü Batuhan Balcı ve Google Türkiye Perakende Müdürü İhsan Ceylan Solak konuşmacı olarak katıldı. Alibaba.com’un 1999 yılında “1688.com” sitesi ile birlikte kurulduğunu söyleyen Batuhan Balcı, “Alibaba.com ticaret adına her şeyi barındıran, bu özelliğinden dolayı da tüm dünya tarafından ilgi gören bir sitedir. 11 farklı dil içeriği ile hizmet vermektedir. Ayrıca sitede firmayı tanıtıcı ve sitenin kullanımına dair yine tüm dillerde çevrilmiş eğitici videoları da mevcuttur” dedi.


İhsan Ceylan Solak ise Google’ın verileri depolayıp insanların aradıkları bilgiyi kolayca ulaşması için kurulduğunu belirterek, “Google 18 yılda bilinen bir site haline geldi. Bunun sebebi çok çalışmak ve hırslı olmaktır. İstenildiğinde her şey yapılabilir. Zor diye bakarsak ilerleyemeyiz. Çünkü yapanların da bizden bir farkı yok. Vaktimizin çoğunu internette, sosyal medyada gezerek değil, az bir kısmını da dünyada neler olmuş, hangi gelişmeler yaşanmış bunları takip ederek harcayalım. Böyle yaparsak biz de gelişmiş ülke olabiliriz” ifadelerini kullandı.


Konuşmacılar program sonunda katılımcıların sorularını yanıtladı.




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