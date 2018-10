SAÜ'de “Kariyerinizi Planlarken” konulu konferans düzenlendi

Dr. Yasemin Özdemir konuşmacı olarak katıldı.

Sakarya Üniversitesi Kariyer ve Yetenek Yönetimi Koordinatörlüğü tarafından “Kariyerinizi Planlarken” konulu bir konferansa SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe SAÜ Kariyer ve Yetenek Yönetimi Koordinatörü Doç. Dr. Yasemin Özdemir konuşmacı olarak katıldı. Doç. Dr. Yasemin Özdemir yaptığı konuşmada, “Kariyer birçok insana göre ‘iş sahibi olmak' anlamına gelmektedir. Bazılarına göre ise ‘meslek' anlamını taşır. İlerleme anlamına da geliyor. Ancak bu ilerleme, sadece bulunduğumuz kurumların hiyerarşisi içinde değil, pozisyon değiştirme olmasa da kendinizi geliştirmek, yeni şeyler öğrenmekte ilerleme kaydetmektir. Tabii ki kariyer, beraberinde statü, güç ve parayı da getiriyor. Bu noktada kariyer ile ilişkilendirilebileceklerden en önemlisi de sorumluluk almaktır” dedi.

"Kariyer oluştururken başarı kavramı önemli"

Doç. Dr. Özdemir sözlerinin devamında, “Bunu sağlayabilmek için de sizden istenenleri bilmeniz gerek. Onları hayata geçirebilmeniz için neler yapmanız gerektiğinin farkına varmalısınız. Her zaman bu ilerleme ve gelişme, pozisyon değişikliği anlamına gelmeyebilir. Çünkü her meslek, her işletme, bu tür gelişim göstergelerini içinde barındıracak bir yapıya sahip olmayabilir. Özünde şu olmalı; Ben bugünden farklı olarak yarın nerede olmak istiyorum? Bu düşünce bile kariyer için önemli bir gelişim” diye konuştu.