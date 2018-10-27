SAÜ'de 'Kedimce' sergisi açıldı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi Gülay İnce ve Mehmet Tekirdağ tarafından hazırlanan 'Kedimce' adlı resim sergisi açıldı.

SAÜ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi Gülay İnce ve Mehmet Tekirdağ'ın kedi alfabesinden yola çıkarak hazırladıkları sergi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (STMF) Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergide Mehmet Tekirdağ'ın üç buçuk yıl süren, kedilerin hareketleriyle, alfabeler arasındaki benzerliklere dayanarak 32 harften oluşturduğu kedi alfabesine yönelik eserler yer aldı.

Sanatseverleri insanlığın yazıyı ilk kullanmaya başladığı dönemlere kadar götüren 'Kedimce' sergisi, 2 Kasım Cuma gününe kadar STMF Sanat Galerisi'nde ziyarete açık olacak.