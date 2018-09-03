SAÜ’de kontenjanların tamamına yakını doldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2018-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi’ne (ÖSYS) ilişkin sayısal verileri açıkladı. Verilere göre Sakarya Üniversitesi lisans bölümlerinin kontenjanları yüzde 95 doluluk oranına ulaştı. ÖSYS merkezi yerleştirme sonuçlarına göre Sakarya Üniversitesi lisans bölümlerine 6 bin 545 öğrenci yerleşti. Önlisans bölümlerinde kontenjanlar tamamen doldu. Önlisans ve lisans toplam 7 bin 903 öğrenci Sakarya Üniversitesi’ne yerleşmiş oldu. Fakülte bazında Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri, Hukuk, İlahiyat, İletişim, Sanat, Tasarım ve Mimarlık, Sağlık Bilimleri, Tıp fakültelerinde kontenjanlar tamamen doldu. Bu yıl ilk kez öğrenci almaya başlayan Diş Hekimliği Fakültesinde de tam doluluk oranına ulaşıldı.

"Kontenjanların yüzde 85’i doldu"

2018-ÖSYS yerleştirme sonuçlarına göre, tercih yapma hakkına sahip 1 milyon 749 bin 144 adaydan 1 milyon 206 bin 811 aday tercih yaparken 542 bin 303 aday tercih yapmadı. Tercih yapanlar arasında 710 bin 982 aday üniversitelerin örgün lisans ve ön lisans programlarına yerleşti. Böylece 839 bin 490 toplam kontenjanın yaklaşık yüzde 85’i dolmuş oldu. Yaklaşık yüzde 15’e karşılık gelen 128 bin 508 kontenjan ise boş kaldı. Devlet üniversitelerinde doluluk oranı ise yaklaşık yüzde 88 oldu. Lisans bölümlerinde yaklaşık yüzde 81 gibi bir doluluk oranı yakalanırken, ön lisans bölümlerinde doluluk oranı yüzde 90’lara yaklaştı. Devlet üniversitelerinin lisans bölümlerinde doluluk oranı yüzde 85 düzeyinde gerçekleşirken, ön lisans bölümlerinde bu oran yüzde 92’lere ulaştı.

"Kayıtlar 7 Eylül’e kadar sürecek"

ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3 Eylül’de başlayacak. Kayıt işlemleri elektronik olarak veya şahsen başvurarak gerçekleştirilebilecek. Elektronik kayıtlar 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek. E-Devlet üzerinden kaydını tamamlayan öğrencilerin ayrıca üniversiteye gelerek kayıt olmasına gerek kalmıyor. E-devlet üzerinden kaydını tamamlayan öğrencilerden herhangi bir belge de talep edilmiyor. E-devlet üzerinden kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktı alabilecekler. Öğrenciler bu elektronik kayıt belgesi ile eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren öğrenci kimliği ve öğrenci belgesini ilgili öğrenci işleri biriminden teslim alabilecek.