SAÜ’de ‘Kuşatma Altındaki Türkiye’ konulu konferans düzenledi

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan konferansa konuşmacı olarak katılan avukat Muhammet Fatih Vural, konuşmasında D-8’i oluşturan gelişmekte olan Müslüman ülkeler İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya’nın bir araya gelmesi fikrinin ortaya çıkışı ve bu fikrin uygulanabilirliği konularını ele aldı. D-8’in fikir babasının eski başbakan Necmettin Erbakan olduğunu dile getiren Muhammet Fatih Vural, 1997 yılında Erbakan’ın başbakanlığı döneminde gelişmekte olan, en genç, en dinamik nüfusa sahip Türkiye Cumhuriyeti’ni ve sekiz Müslüman ülkeyi bir araya getirmek istediğini kaydetti.

“Ağır sanayi önemini kaybetti”

Berlin duvarının yıkılması ve soğuk savaşın bitmesiyle birlikte dünyada ağır sanayinin anlamını yitirmeye başladığını, duvarların ve sınırların tamamen kalktığını anlatan Vural, “Sadece Almanya’nın ürettiği mal ve katma değer, 56 tane Müslüman ülkenin ürettiği malın iki katı. Şu anda çok mümkün olan bir teknoloji var. Diyelim ki bize karşı bir ülke savaş açtı. Siz F-16’ların, onların ürettikleri uçakların şifrelerini girerek, o uçakların bütün kontrolünü alabilirsiniz. Hatta onlara karşı bu silahları kullanabilirsiniz. Dolayısıyla artık F-16 yapmaya gerek var mı? Bence yok” diye konuştu.

“D-8 bayrağının anlamı”

Vural, D-8 bayrağında altı adet yıldız bulunduğunu belirterek, bu yıldızların anlamını ise, “Bu altı yıldızın anlamı savaş değil barış, çatışma değil diyalog, çifte standart değil adalet, üstünlük değil eşitlik, sömürü değil iş birliği, baskı ve tahakküm değil insan hakları, hürriyet ve demokrasidir. Suriye sorununu çözmek için İran, Türkiye ve Mısır bir araya gelmelidir. Hedef Suriye’yi Dubai gibi plazalarla dolu bir ülke haline getirmek, sonra da hepsini İsrail’in vilayeti haline getirmektir. Suriye, İran, Türkiye ve Mısır’ın ortasında kalmaktadır. Dolayısıyla hiçbir ülke karışamaz” şeklinde konuştu.

“Hedef Türkiye”

Zengin kaynaklara sahip olmaları yönünden bu ülkelerin büyük avantaja sahip olduklarını kaydeden Vural, “Bu sekiz ülke petrol, bor, titanyum, uranyum, krom, altın gibi inanılmaz nimetlere sahip. Dünya’nın en güneşli ve rüzgârlı olan bu ülkeleri enerji birliği yapabilir. Adım adım büyüyerek tüm dünyaya sahip olabiliriz. İlerideki hedef İran ve Türkiye’dir” ifadelerini kullandı.