SAÜ’de ‘Meslekten Hikmete’ adlı söyleşi gerçekleşti

SAÜ Hukuk Fakültesinde düzenlenen etkinlikte Sakarya Hakimi Tarık Bingöl ve Arabulucu Avukat Ali Asım Aksoy, öğrencilerle bir araya geldi. Bingöl, öğrencilere mesleki deneyimlerini, Türk Hukuk sistemini, Avukat Ali Asım Aksoy ise arabuluculuk mesleğini anlattı. Bingöl, “Hukukçu, hukuka inanan, onu uygulayan, Hakk’a inanan, güç karşısında eğilmeyen ve mutlak adaleti kullanmaya çalışan insandır. Adalet ise tek kelimeyle empatidir” dedi.

Arabuluculuk hakkında öğrencilere bilgi veren Avukat Aksoy, “Arabuluculuk, bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Aralarında davaya konu olmuş uyuşmazlık olan kişilerin meseleyi bir arabulucu eşliğinde karşılıklı olarak müzakere ederek çözüme kavuşturdukları bir süreçtir. Arabulucu ise hukuk fakültesi mezunu, mesleğinde en az beş yıllık deneyime sahip olan, arabuluculuk iletişim ve görüşme teknikleri konularında eğitim almış kişidir” diye konuştu.

Söyleşinin sonunda Yrd. Doç. Dr. İsmail Gündoğdu, Bingöl’e hediye takdim etti.