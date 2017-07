SAÜ’de mezuniyet törenleri sona erdi

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas, mezuniyet törenlerinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesinde emeği geçen tüm personele teşekkür etti.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde 30 Haziran’da düzenlenen Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni ile başlayan törenler, 6 Temmuz Perşembe günü dereceye giren öğrencilere yönelik olarak düzenlenen “Üniversite Dereceleri Töreni” ile son buldu. 17 fakülte ve 10’dan fazla meslek yüksekokulunda eğitim-öğretim gören 14 binden fazla öğrenci, bir hafta boyunca mezuniyet heyecanı yaşadı.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Muzaffer Elmas, üniversitede bir hafta boyunca ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde 14 bin mezun verdiklerini, 180 bini aşan Sakarya Üniversiteli mezun sayısına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

“Hedefimiz büyük”

Sakarya Üniversitesinin çağdaş kampüsü, teknolojik altyapısı, eğitim, öğretim ve araştırma olanakları ile her geçen gün tercih edilen üniversitelerden biri haline geldiğini belirten Prof. Dr. Muzaffer Elmas, “Üniversitemiz 105 farklı ülkeden 3 bin 500’ü uluslararası olmak üzere 90 bin öğrencisi, 3 bin çalışanı, 610 farklı bölümü ile büyük bir kurum haline geldi. Eğitim alanında AB tarafından verilen ECTS ve DS etiketlerini 2. kez alan tek üniversiteyiz. Üniversitemiz ve bölümleri dünyanın herhangi bir kuruluşundan akredite almaya hazır durumdadır. En çok bölümü akredite olan üniversiteyiz. Hedefimiz kısa sürede tüm bölümleri akredite etmektir. Ülkemizde yükseköğretim ve kalite konusunda en üst ödül olan EFQM Avrupa ödülünü aldık. Hedefimiz EFQM büyük ödülünü almaktır. Oluşan huzur ve güven ortamının sağlanmasında en önemli pay, vatanımız, huzurumuz ve güvenliğimiz için canını feda eden şehitlerimizindir. Bu vesile ile tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gençleri analitik düşünebilen, omurgası sağlam, değerlerine sahip çıkan, aklını kiraya vermeyen öğrenciler olarak yetiştirmenin üniversitenin öncelikli görevleri arasında olduğu görülmüştür” diye konuştu.

Ulusal ve uluslararası sıralamalarda her yıl yükseldiklerini ve hedeflerinin bu sıralamalarda ilk 10’a girmek olduğunu belirten Elmas, öğrencilerin Sakarya Üniversitesinde edindikleri bilgi ve yetkinliklerle ülkede ve dünyanın her yerinde başarılı olacağına inandığını söyledi. Rektör Elmas, yeni mezunlardan üniversiteleri ile her zaman gurur duymalarını ve bağlarını hiçbir zaman koparmamalarını istedi.

“Emeği geçen herkese teşekkür”

Güzel bir mezuniyet haftasını geride bıraktıklarını kaydeden Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas “Mezuniyet törenleri süresince akademik ve idari personelimiz yoğun ve aktif bir şekilde çalışmalara katıldılar ve törenlerin bir aksama olmaksızın, sorunsuz bir şekilde geçmesini sağladılar. Törenlerin başarıyla gerçekleşmesinde emeği geçen tüm akademik birimlerin; fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokullarımızın törenlerden sorumlu personeline, teknik ve fiziki alt yapıda gerekli düzenlemeleri hazırlayan, diğer tüm birimlerle koordineli bir çalışma yürüten Genel Sekreterlik ve bağlı daire başkanlıklarına; mezuniyet törenlerini çağın gerektirdiği bütün iletişim kanallarını kullanarak kamuoyuna ulaştıran İletişim Koordinatörlüğü’ne; mezuniyet törenlerinin güvenliğini sağlayan güvenlik birimimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

2016-2017 Eğitim Öğretim yılı Mezuniyet Törenleri kapsamında 5 Temmuz Çarşamba akşamı Spor Bilimleri Fakültesi Stadında sahne alan Doğukan Manço, katılımcılara eğlenceli ve bol müzikli bir gece yaşattı.