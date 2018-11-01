SAÜ'de 'Mühendislikte İş Hayatı ve Yansımaları' konusu ele alındı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan konferansta “Mühendislikte İş Hayatı ve Yansımaları” konusu ele alındı. Konuşmasında mühendis adayı öğrencilere iş hayatının dinamikleri, mühendislerin iş hayatında karşılaştıkları zorluklar ve bu zorluklara karşı almaları gereken önlemler gibi birçok konuda tavsiyelerde bulunan Necmettin Arman, mühendislerin işlerini iyi yapmayı hedeflemesi ve bununla ilgili tedbirleri alması gerektiğini söyledi.

İşletmelerde en zor ve en çok zaman harcanan problemlerin iş problemleri olmadığına işaret eden Arman, “Makine arıza yaparsa bunun karşılığı mekaniktir. Ya çözülür ya çözülmez, ya yenisi gelir ya gelmez. Ama problemler öyle değildir. Yanlış anlaşılmalar, bencil gündemler, ego çarpışmaları, şirkete ayrılması gereken zaman içinde yapılan kişisel şeyler ve daha fazlası vardır. Akıllı yönetici, iş ortamında insanlara problem oluşturabilecek faktörleri belirler ve bunları en aza indirger. Oluşan problemleri çözmek için uğraşır ve model olacak bir tutum sergiler” dedi.

Sermaye yapısı güçlü olmayan şirketlerin yeterli karı sağlayamadıkları için yeterli güce ulaşamayacaklarını söyleyen Arman, bu nedenle şirketlerin katma değeri daha düşük ürünleri üretmeye zorlandıklarını, bu şartları kırmak gerektiğini kaydetti. Arman, “Ekonomide işten konuşuyorsanız bunun ölçeği paradır. Parayla ifade edilmeyen hiçbir değerin önemi yoktur. Her şey parayla ölçülür, parayla tartılır olsun. Üretimde tasarruf önemlidir” diye konuştu.

Mühendis adayı öğrencilere organizasyon ve yönetim sorunlarıyla ilgili işletmelerde nelerle karşılaşacaklarını da aktaran Arman, “Mühendisler, siz bir bölümün müdürü, yöneticisi veya şefi olacaksınız. Ama orada çalışan arkadaşlar sizinle uğraşabilirler. Şirketi yöneticiler değil, birçok aktör yönetir. Gittiğiniz işletmelerin bir kısmı aile şirketi olacak. Bu şirketleri küçük şirketler olarak da düşünmeyin. Ülke çapında tanınan aile şirketleri de olabilir. Kaç paran olduğu değil paranla ne yaptığın önemlidir. Bazı patronlar vardır, parası var ama başkasının parasını vermiyor. Gözlemlemeden karar vermeyin. Yaptığınız iş ne olursa olsun, hangi branşta neyle çalışıyor olursanız olun, mutlaka ayağınızın biri dışarda olmak zorundadır. İşinizle alakalı zaman zaman dışardan geri beslemeler almak zorundasınız. Bunlarla ilgili süreçleri ve çözümleri işlerinize yansıtmak zorundasınız. Bazen bu çözümleri göremezseniz, zemin ayağınızdan gider. O işin patronuysanız, fabrikanız elden çıkar, kalitesiz mal yaptığınızın farkında olamayabilirsiniz. İşletmeye ilişkin bilgileri analiz edip, kullanıma en uygun şekilde süreklilik arz eden raporlar ve istatistikler haline dönüştürerek işletmenin veri tabanı oluşturulmalıdır” şeklinde konuştu.

Konferans Akgün Grubu Genel Koordinatörü Necmettin Arman'ın sunumunun ardından soru cevap bölümü ile devam etti.