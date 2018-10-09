SAÜ'de ‘Neşet Ertaş anma konseri' düzenlendi

Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından “Neşet Ertaş'ı Anma Konseri” düzenlendi.

Türk halk müziğinin unutulmaz ismi büyük saz ve söz ustası Neşet Ertaş, ölümünün 6. yılında Sakarya Üniversitesi'nde düzenlenen bir konserle anıldı. SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, SAÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Nilgün Sazak, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Neşet Ertaş'ın sevilen birçok eserinin seslendirildiği konsere ilgi yoğun oldu. Konserde Duran Alp solist olarak sahne aldı. Alp'e kemanede Muhammet Sayit Alp, bağlamada Ahmet Alp, klavyede Uygur Orak, gitarda Halil Şekeroğlu, ritim perküsyonda Şakir Ozan Uygan eşlik etti.

Konsere konuk sanatçı olarak katılan TRT İstanbul Radyosu kemane sanatçısı İhsan Mendeş Neşet Ertaş için bestelediği ‘Hep Erenler Yolun Gözler' isimli eserini seslendirdi. Konserin sonunda Rektör Prof. Dr. Savaşan, İhsan Mendeş'e çiçek takdim etti.