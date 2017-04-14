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14 Nisan 2017 13:50

SAÜ’de “Ney ve Piyano” konseri düzenlendi

Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından ‘Ney ve Piyano’ konseri düzenlendi.

SAÜ’de “Ney ve Piyano” konseri düzenlendi

14 Nisan 2017 13:50


Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen ‘Ney ve Piyano’ konseri SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Neyde Öğr. Gör. Cengiz Atlan, piyanoda Arş. Gör. Hacı Bekir Kurşunet’in sahne aldığı konsere, Sakarya Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. “Kürdili Hicazkar Saz Semaisi”, “Uyan Ey Gözlerim”, “Ben Yürürüm Yane Yane”, “Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın”, “Şol Cennetin Irmakları” gibi eserlerin seslendirildiği konser, katılımcılar tarafından ilgi ile karşılandı.




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