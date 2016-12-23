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23 Aralık 2016 15:52

SAÜ’de ney ve sema gösterisi

SAÜ’de ney ve sema gösterisi

23 Aralık 2016 15:52

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından ‘Ney ve Sema Gösterisi’ gerçekleştirildi.
SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde 21 Aralık Çarşamba gecesi gerçekleşen etkinlikte Türk tasavvuf müziğinin birbirinden güzel eserleri seslendirildi.
Neyzen öğretim görevlisi Cengiz Atlan tarafından hazırlanan ve yönetilen etkinlikte, lavtada Şahin Çamlı, kanunda Kadir Vural, ritim sazlarda Serkan Kardaş ve Delil Öncü, klasik gitarda ise Alican Alkan, kemanda Halis Murat Örse, hanende araştırma görevlisi Tahir Çağman ve Mehmet Sağlam sahne aldı. Burak Kirez, Mehmet Ali Kuş, Egemen Kanmaz, Ömer Faruk Çelikden, Nurullah Salih Çelikden, Emirhan İçköprü, Taha Gün, Muhammed Mustafa Yücetin ve Batuhan Kaçar semazen olarak sahne aldı. Segah ve hicaz eserlerin yer aldığı etkinlikte, sema gösterisi izleyicilerden tam not aldı.
Etkinliğin sonunda Temel Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilgün Sazak, Neyzen öğretim görevlisi Cengiz Atlan’a çiçek takdim etti. Prof. Dr. Sazak, “Gösteriyi hazırlayan Cengiz Atlan’a, Mustafa Talha Savaş’a, İlahiyat Fakültesi araştırma görevlisi Tahir Çağman’a, etkinliğe destek veren Sakarya Tasavvuf Musikisi Derneği başkanımıza ve dernek üyelerine ve sahne alan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.



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