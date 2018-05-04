SAÜ’de ‘Olimpiyat Serüveni’ konuşuldu

SAÜ Sabahattin Zaim Konferans Salonunda yapılan etkinliğe Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Dr. Neşe Gündoğan ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gazanfer Doğu konuşmacı olarak katıldı. Prof. Dr. Doğu, konuşmasında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde olimpiyatların Türkiye’de düzenlenmesi için yaptıkları başvuru ve adaylık sürecini anlattı. Doğu, “O dönem olimpiyatları alamamamızın en önemli sebebi spor kültürümüzün olmaması. Maalesef ülkemizde spor için harcanan paraların geri dönüşünü alamıyoruz. Spora ayrılan bütçelere bakıldığı zaman Avrupa’nın en iyi ülkesiyiz. Altın madalyalı sporcularımız var, fakat yeterli değil. Bu da olimpiyat ailesi içinde bizi destekleyecek yeterli destek bulamamıza sebep oluyor” dedi.

Dünyada anayasasında spor ile ilgili madde olan tek ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen Prof. Dr. Doğu, “Türkiye’de federasyonların devletten aldıkları paraların yüzde 95’i elit sporculara harcanıyor. Altyapı ve yaygın sporlara harcanan paralar ise sadece yüzde 5 civarında. Aslında bu anayasaya ters düşüyor. Tesisleşme konusunda çok iyi bir durumdayız” diye konuştu.

Konuşmasında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin çalışmalarından bahseden Dr. Neşe Gündoğan da, “Olimpik hazırlıklar ve destek programları ile olimpik sporcu ve takım destek programları, antrenör gelişim seminerleri, milli kamp ziyaretleri ve eğitim seminerleri yapıyoruz. Milli takım eğitim seminerleri ile dopingle mücadele, sporcu beslenmesi ve ergojenik yardımlar, sporcu motivasyonu, yabancı dil, kariyer planlama yaparak 2017 yılında 36 kamp ziyareti gerçekleştirdik. Son 11 yılda yaklaşık 2 milyon öğrenciye ulaşarak, genç nesillerin erken yaşta spor kültürünü edinmelerini sağlıyoruz. Çocukların spora yönlendirilmesi ile bedensel, zihinsel ve sosyal yönden sağlıklı gelişimlerine katkıda bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Etkinliğin sonunda Prof. Dr. Doğu ve Dr. Gündoğan’a plaket takdim edildi.