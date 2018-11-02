SAÜ'de otomotiv zirvesi düzenlendi

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen zirveye GMG Garage Kurucusu Mustafa Baranlı, AUDI Satış Müdürü Ayhan Serhan Atasoy ve Türk Traktör Üretim Kalite Müdürü Hasan Karadayı konuşmacı olarak katıldı. Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan zirvede konuşmacılar öğrencilere tecrübe ve deneyimlerini aktarma fırsatı buldu.

Etkinliğin ilk konuşmacısı olan GMG Garage Kurucusu Mustafa Baranlı, öğrencilerin hayatlarına yabancı dil öğrenmenin yanı sıra kendilerinden de bir şeyler katmaları tavsiyesinde bulundu. Baranlı, “Annenizden babanızdan göbek bağınızı kesin. Bunu kötü anlamda söylemiyorum. Hafta sonları ego yapmayın, küçük büyük demeden bir şeyler satın, kazanmanın ne demek olduğunu öğrenin. Sadece yabancı dil öğrenmenin dışında da kendinize bir şeyler katın. Çok para kazanmanıza gerek yok. Çok kaliteli, iyi bir hayat yaşamak için emin olun, bazen elinizdeki imkanlarla mutlu ve huzurlu yaşayabilirsiniz” dedi.

AUDI Satış Müdürü Ayhan Serhan Atasoy da konuşmasında otomotiv endüstrisindeki satış rakamlarına değindi. Bu yıl yaşanan kriz dolayısıyla sektörün geriye gitmeye başladığına dikkat çeken Atasoy, “Ancak kilit nokta sizsiniz. Satış işinde inanılmaz fırsatlar yakalayabilirsiniz. Satış işi tiyatro işidir. Müşterinin karşısına çıkarken tiyatroya çıkar gibisiniz. İnsanları etkilemeniz, onları değerli hissettirmeniz, insanlara o güveni vermeniz gerekiyor. Otomotiv sektörü Türkiye'nin en gelişmiş sektörüdür ve ekonominin lokomotifidir. Otomotiv sektörü kendisi dışında diğer yan sektörlere de geniş iş olanağı ve istihdam sağlar. Bu sebeple de ekonomiye katkısı büyüktür” diye konuştu.

Türk Traktör Üretim Kalite Müdürü Hasan Karadayı da konuşmasında traktör sektörünün geleceğinden ve buna bağlı olarak tarım sektöründen bahsetti. Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olduğunu ancak nüfusun 2000 yılından itibaren giderek yaşlandığını kaydeden Karadayı, “Artık genç nüfusun yerini yaşlı nüfus alıyor. İşin kötü tarafı, şehirlerde çok daha fazla artıyor, kırsal nüfuslar giderek azalıyor. Bununla beraber teknoloji de çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Ekonomide de para sürekli olarak el değiştiriyor. Çevresel olarak doğal kaynaklar tükeniyor, iklimler değişiyor, gözle görebiliyoruz. Bunların hepsi tarım sektörünü de etkiliyor” şeklinde konuştu.