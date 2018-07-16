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16 Temmuz 2018 13:59

SAÜ’de rektörlük devir teslimi yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Temmuz 2018’de Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof.

SAÜ’de rektörlük devir teslimi yapıldı

16 Temmuz 2018 13:59

Dr. Fatih Savaşan, görevi rektör vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın’dan devraldı.


Sakarya Üniversitesi’nde rektörlük devir teslim töreni düzenlendi. Rektörlük makamında düzenlenen törende konuşan Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın, “Yaklaşık 3 aydır bu görevi yürütüyorum. Bu kısa sürede üniversitemizin Uluslararası Kalite Ödülü başvuru süreçlerini yürüttük. Fakültelerimizin akreditasyonu çalışmalarına devam ettik. Mezuniyet törenlerimiz gerçekleşti. Sakarya Üniversitesi’nin yükseliş trendinin yeni rektörümüzle de devam edeceğine inanıyorum. Kendisine başarılar diliyorum” diye konuştu.


Sakarya Üniversitesi’nin köklü bir üniversite olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Fatih Savaşan, “9 yıldır Sakarya Üniversitesi’ndeyim. Bu camiayı yakından tanıyorum. Üniversitemizi daha da ileriye götürmek için çalışacağım. Allah muvaffak etsin. Bu görevi şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç’a, YÖK Üyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Geçici rektörlük görevini yürüten Sayın Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın’a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bence SAÜ’nün bir ruhu var. Nezat Kor ve Sebahattin Zaim hocalar bu ruhun, bu ideailizmin mücessem halleridir. Genç ve kaliteli akademisyen yapısı ve Sakarya şehri ile bütünleşmiş yapısı ile üniversitemiz, üniversiteler arasında kedine saygın bir yer edinmiştir. Bize düşen enerjisi olan akademisyenleri ve akademik birimleri desteklemektir” ifadelerini kullandı.


Görev değişiminin kurumu daha ileriye götürme çabasının bir evresi olduğunu kaydeden Savaşan “İlk gününde itibaren üniversitemizin gelişmesine katkı sunan hocalarımıza ve idari personelimize teşekkür ederim. Liyakat esaslı ve istişareye önem veren bir idari mekanizma ile Yeni Türkiye İdealine en fazla desteği vermeye çalışacağız” şeklinde konuştu. YÖK’ün politika oluşum süreçlerine katkı vereceklerini belirten Prof. Dr. Savaşan “Oluşan politikaların bize düşen kısmını azami gayretle yerine getireceğiz. Bize düşen şey tevazu ve tüm paydaşların görüşlerini dikkate almak, şehrimizin markalarından birini daha ileriye taşımaktır. Allah yardımcımız olsun, hayırlı hizmetler üretebilmeyi nasip etsin ve SAÜ’yü daha ileriye taşıma çabası içinde bizlere istikamet üzere olmayı nasip etsin” diye konuştu. Konuşmaların ardından devir teslim töreni gerçekleşti. Törende Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın, Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan’a çiçek verdi. Daha sonra Prof. Dr. Savaşan da Prof. Dr. Yalçın’’a çiçek verdi.




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