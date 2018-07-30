SAÜ’de Siber Güvenlik Kampı sona erdi

Sakarya Üniversitesinin ev sahipliğinde 23-25 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen kampa siber güvenlik sektörü yoğun ilgi gösterdi. Konusunda Türkiye’de ilk defa düzenlenen kampta endüstriyel kontrol sistemleri alanında Türkiye’deki kritik altyapıların siber dayanıklılığının arttırılması amaçlandı. Katılımcılara siber güvenlik, IT (bilişim teknolojileri) ve OT (operasyonel teknolojiler) ile bu sistemlerin güvenliği ile ilgili bilgilerin verildiği kamp, SAÜ Siber Güvenlik Eğitim, Araştırma ve Uygulama Laboratuvarında gerçekleştirildi.

Kampa Türkiye genelinde çok sayıda başvuru yapılırken, bu başvurular arasından online sınav ve mülakat yöntemi ve laboratuvar ortamının imkanları dikkate alınarak 21 kişi belirlendi. Kampın SAÜ adına organizatörlerinden Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim Özçelik, kampın çıktıları olarak kritik sistemlerin altyapılarında kullanılan EKS’lerin siber güvenliği konusunda katılımcılarda bir ilgi uyandırdıklarını ve farkındalık oluşturduklarını belirtti. Dünyada ve Türkiye’de siber güvenlik ve EKS’ler ile ilgili bilgi gereksiniminin ve uzman açığının gittikçe arttığına değinen Doç. Dr. Özçelik, bu tür kampların bu eksikliği giderme noktasında önemli bir başlangıç olduğunu belirtti. Kamp sonunda mezun durumunda olan ve halen öğrenci olan katılımcıların iş teklifi aldıklarını da söyleyen Doç. Dr. Özçelik, SAÜ’nün EKS güvenliği ile alakalı var olan yetkinliğinin, bu tür çalışmaların hep odak noktasında olacağını, SAÜ’de EKS güvenliği ile alakalı bir sinerji merkezi oluşturma hedeflerinin olduğunu da kaydetti.

Kampın sektör ayağında organizatörü olan Biznet Bilişim firmasında Kamp Koordinatörlüğünü yürüten Fatih Kayran, zorlu bir eleme sürecinin yaşandığını belirtti. Bu süreçte katılımcıların farklı bilgi birikimi ve bakış açılarına sahip olmalarının, kamp için temel başarı faktörü olarak belirlendiğine işaret eden Kayran, “Bununla birlikte sadece sınav başarısından ziyade motivasyon ve takım olma gibi özellikler de arandı. Katılımcılara EKS ve siber güvenlik ile ilgili temel bilgilerin verilmesine ek olarak gelişmiş laboratuvar uygulamaları ile içeriğin kavranması hedeflendi. Kampın son günü ise gerçek senaryolardan oluşturulmuş bir Capture the Flag yarışması düzenlendi. Bu yarışma kapsamında kamp koordinatörlüğünce homojen olarak oluşturulan takımların sanal bir santrali ele geçirmesi ve elektriği kesmesi hedeflendi. Dereceye giren takımlara Biznet tarafından ödüller verildi. Birinci takıma 2 bin 500, ikinci takıma bin 500, üçüncü takıma ise 750 liralık değerinde hediyeler verildi” dedi.

Kamp içeriğinin her yıl genişletileceğini belirten Kayran, gelecek sene IoT konusunun da kamp bünyesine dahil edileceğini söyledi. Kayran, her yıl düzenli olarak gerçekleştirilecek kampa ilişkin tüm detayların kampın “http://kamp.eksguvenligi.org” adresinden öğrenilebileceği bilgisini verdi. Doç. Dr. Özçelik, kampın başarıya ulaşması adına gösterdiği maddi ve manevi desteklerden ötürü Biznet Bilişim firması yöneticilerine ve kamp düzenleyicilerine teşekkür ederek, böyle bir kampın Sakarya Üniversitesi’nde düzenlenmesi noktasında destek sundukları için de Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanına, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekanına ve Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne teşekkürlerini iletti.