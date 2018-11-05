SAÜ'de ‘Torna ile şekillenen hayatlar' konferansı düzenlendi

Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Topluluğu tarafından ‘Torna ile Şekillenen Hayatlar' adlı konferans düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan konferansa TEZMAKSAN Makine A.Ş. Müşteri İlişkileri Koordinatörü Yalçın Paslı ve PAVO Tasarım Üretim Elektronik A.Ş. kurucu ortağı Alper Şener konuşmacı olarak katıldı. Konferansta torna tezgahıyla başlayan ve yıllar içinde büyüyerek sektörün önde gelen sanayi kuruluşları haline gelen firmalardan örnekler verilerek, girişimciliğin ve üretimin ülke ekonomisine katkıları örneklerle anlatıldı. Konuşmacılar konferansta mezuniyet sonrası iş hayatı, iş bulma süreci, imalat sektöründe kariyer planlaması, takım tezgahlarının geçmişten günümüze gelişimi, dünyada ve Türkiye'de takım tezgahları sektörüne genel bakış, Endüstri 4.0 ve gelecekte üretim süreçleri gibi birçok konuda öğrencilere bilgiler verdi.

Yalçın Paslı konuşmasında sanayide çalışacak nitelikli eleman sayısının her geçen gün azaldığına dikkat çekti. Üniversite mezunlarının imalat sektöründe çalışmak istemediklerini ifade eden Paslı, “Yakın gelecekte ülkemizin otomotiv, otomotiv yan sanayi, havacılık gibi iş kollarındaki rekabet üstünlüğünü, bu sorundan dolayı kaybedebileceğimizi düşünüyoruz. Sorun Türkiye'nin sorunu, dolayısıyla hep birlikte çözmemiz gerektiğine inanıyorum” dedi.

Alper Şener ise öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri gerektiğini belirterek, endüstri alanında dünyadaki firmaları tanımalarının faydalı olacağını dile getirdi. Şener, “Özellikle bize yakın olan otomotiv firmaları var. Sizi üretim sahası için kullanırlar. Denetimde çalışacak mühendis ararlar. Mühendis olmayı seviyor ve bir şey tasarlamak istiyorsanız teknoparklarda çalışmalısınız. Çünkü bir şey tasarlamak isteyen adamlar kendi şirketini kurabilirler. Bir tasarım ruhu oluşturmalısınız ve karar vermelisiniz. Rekabetçi bir ortamdayız ve sizin biraz daha farklı bakmanız gerekiyor” diye konuştu.