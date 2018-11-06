SAÜ'de ‘Uluslararası muhasebe ve finans araştırmaları' kongresi gerçekleşti

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İşletme Fakültesi'nin düzenleyicileri arasında bulunduğu ‘5. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi' 17-20 Ekim 2018 tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirildi.

Yurtiçi ve yurtdışından 13 yükseköğretim kurumu ve 3 mesleki örgüt ile toplamda 16 kurumun işbirliğiyle düzenlenen kongre muhasebe ve finans camiasının en önemli uluslararası yıllık toplantılarından birileri arasında yer alıyor. Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma MYO öncülüğünde düzenlenen kongrenin paydaşları arasında İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Hindistan Uluslararası Yönetim Enstitüsü (Bhubaneswar), TÜRMOB, MÖDAV ve Finans Derneği yer aldı.

Kongrenin açılışında İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, uluslararası paydaş üniversiteler adına Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdülmecit Nuredin, ulusal paydaş üniversiteler adına Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce, MÖDAV adına Prof. Dr. Nalan Akdoğan ve Finans Derneği Başkanı Prof. Dr. M. Başaran Öztürk birer konuşma yaptı. Konuşmacılar, kongreye davet edilmiş olmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek kongre koordinatörü Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can'a teşekkürlerini iletti.

“20 oturum”

Muhasebe ve finans akademisyenleri, meslek mensupları ve lisansüstü öğrencilerin katılımlarıyla düzenlen kongrede 20 oturumda 100'e yakın bildiri sunuldu. Güncel, özgün, nitelikli araştırmalar ve bildiriler paylaşıldı. Muhasebe ve finansman alanında duayen birçok isim Kongre'de yer aldı.

Kongrenin kapanış oturumunda konuşan Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can, “Çok uğraştık, çok yorulduk belki ama çok güzel, çok verimli, çok başarılı bir kongre oldu. İyi bir iş çıkardığımızı görüyorum. Kendimle ve ekibimle gurur duydum. Zira bu kongre, uluslararası niteliği ve kalitesi yıldan yıla artan, muhasebe ve finans alanındaki özgün araştırmaların paylaşımını mümkün kılarak bilimsel bilgi üretimine katkı veren bir platforma dönüşme yolunda hızla ilerliyor. Kongre koordinatörü olarak emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum” dedi.