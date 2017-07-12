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12 Temmuz 2017 17:29

SAÜ’de ‘Yaz Okulu Semineri’ düzenlendi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından ‘Yaz Okulu Semineri’ düzenlendi.

SAÜ’de ‘Yaz Okulu Semineri’ düzenlendi

12 Temmuz 2017 17:29


SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen seminerlerin moderatörlüğünü Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevin Altınkaynak ve Prof. Dr. Nursan Çınar yaptı. Yaz okuluna kayıtlı farklı illerden gelen 90 öğrenci ve akademisyenlerin katıldığı seminerlerde Çocuk Hastanın Güvenliği, Çocuk Hakları, Çocuk İhmali ve İstismarı, Çocuk Hemşireliğinde Aile Merkezli Bakım, Çocuklarda Ağrı Yönetimi, Adolesan Dönemde Görülen Riskli Davranışlar ve Çocukta Görülen Psikolojik Sorunlar konularında sunumlar gerçekleştirildi.


Çocuklarda Ağrı Yönetimi konusunda sunum gerçekleştiren Arş. Gör. Sümeyra Topal, “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Uluslararası Ağrı Çalışma Derneği ve Avrupa Federasyonu Uluslararası Ağrı Çalışma Derneği Kuruluşu hazırladıkları ortak bildirgede ‘ağrının giderilmesi bir insan hakkı olmalıdır’ ifadesine yer vermişlerdir. Ağrı, çocukların da sık yaşadıkları, birçok faktörden etkilenen, karmaşık bir deneyimdir. Çocuklar, yaralanma, travma, ameliyat, aşı uygulamaları, kan alma, damar yolu açma gibi nedenlerle ağrı yaşarlar” dedi.


Yeni doğanlarda ağrının değerlendirilmesi amaçlarını söyleyen Topal, “Ağrı varlığının tespit edilmesi, ağrının etkisinin değerlendirilmesi, ağrıyı gidermede müdahalenin sağlanması, müdahalelerin etkinliğinin değerlendirilmesidir. En önemli güvenilir ağrı değerlendirme ölçütü, davranışsal göstergeler, mimikler, ağlama, vücut hareketleri ve fizyolojik göstergeler bebeğin rahatsızlık düzeyini belirlemede kullanışlıdır” diye konuştu.


Etkinliğin sonunda Prof. Dr. Sevin Altınkaynak ve Prof. Dr. Nursan Çınar öğrencileri başarılı sunumlarından dolayı tebrik etti.




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