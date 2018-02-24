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24 Şubat 2018 11:24

SAÜ’de ‘Yerelden Globale Başarı Öyküsü 2’ isimli konferans düzenlendi

Sakarya Üniversitesi 21 Gün 37 Derece İş Topluluğu tarafından “Yerelden Globale Başarı Öyküsü 2” adlı bir konferans düzenlendi.

SAÜ’de ‘Yerelden Globale Başarı Öyküsü 2’ isimli konferans düzenlendi

24 Şubat 2018 11:24


SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan konferansa Arma Filtre Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Kaya konuşmacı olarak katıldı. Erdoğan Kaya, iş hayatına dört arkadaşıyla birlikte 60 metrekarelik bir dükkanda başladıklarını dile getirerek, yurtiçinde ve yurtdışında beyaz eşya ve otomotiv sektörünün en çok tercih edilen tedarikçilerinden biri olmayı başardıklarını söyledi. Mezun olup sektöre atılacak öğrencilere bazı tavsiyelerde bulunan Kaya, kendi iş hayatında yaşadığı deneyimleri öğrencilere aktardı.


Sosyal çevreyi genişletmenin gelecekte iş hayatında faydasının büyük olacağını ifade eden Kaya, “Hayatta birçok alanda çıkmaza giren görüşmelerle, olumsuzlukla sonuçlanan toplantılarla, kötü kararlar sonucu ortaya çıkan bazı olumsuz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu noktada dahi sinirlenmeden, karşı tarafı dinlemek ve anlaşılabilecek noktayı bulmak işin püf noktası. Dürüst, ilkeli ve çevrenizde sevilen bir kişi olun. Yaptığınız işte detaya inerseniz ve çevreyi de memnun ederseniz farkınızı ortaya koyarsınız” diye konuştu.




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