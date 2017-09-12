SAÜ’lü eski mezunlar kep attı

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünün 1979 yılı girişli ve 1983 yılı mezunlarına yönelik SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde bir tören düzenlendi. Törende eski mezunlar kep ve cübbe giydi. “Meslekte 35. Yıl Kutlama Programı” kapsamında gerçekleştirilen Temsili Kep Atma Törenine Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, 1983 yılı mezunları ve mezunların aileleri katıldı. Eski mezunların birbirleriyle hasret giderdiği törende mezunlardan bazıları konuşma yaptı. Okul hatıralarını anlatan mezunlar ve aileleri duygulu anlar yaşadı. Törende bir konuşma yapan Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, kendisinin de 1980’de İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun olduğunu ve aynı yıl Sakarya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi’nde asistan olarak göreve başladığını anlattı. Sakarya Üniversitesi’nin son yıllarda büyük bir atılım içerisinde olduğunu ve çok sayıda kalite ödülü aldığını aktaran Rektör Elmas, “Türkiye’de yapılan sıralamalarda 60-70. sıralardan 20-30. sıralara geldik. Bu başarıda akademisyenlerimizin, tüm birimlerimizin ve tabi ki siz mezunların da büyük katkısı var. Böyle bir programa katılmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum” dedi.

Törende mezunların kayıt defterleri de slayt eşliğinde gösterildi. Mezunlar belgelerini Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ın elinden alırken, tören mezunların keplerini havaya atmaları ile sona erdi.