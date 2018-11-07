SAÜ'lü öğrenciler çevre yatırımlarını yerinde incelediler

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası Koordinatörlüğü Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencilerine yönelik hizmet tanıtım gezisi düzenledi. Genç Mühendisler Büyükşehir Belediyesi'nin çevre yatırımlarını yerinde inceledi. İlk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nu ziyaret eden Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen çevre yatırımlarını yerinde incelediler, yetkililerden bilgiler aldılar.

Öğrenciler daha sonra, Adasu HES'te incelemelerde bulunarak enerji üretim sürecini yakından görme fırsatı buldu. Hızırilyas Su Yönetimi Merkezi'nde suyun serüvenine şahit olan genç mühendisler, şehrin en büyük çevre yatırımı olma özelliği taşıyan Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi hakkında bilgiler aldılar. Ofis Sanat Merkezi'nde ise 9 yıllık yatırımları tanıtan özel gösterimin ardından program sona erdi. Büyükşehir Belediyesi'nin çevre yatırımlarını yakından inceleme fırsatı bulunan Çevre Mühendisi adayları memnuniyetleri ifade ettiler. Çözüm Masası Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamada ise hizmet tanıtım gezilerinin devam edeceği belirtildi.