SAÜ’lü öğrencilere atletizm semineri

Türkiye Atletizm Federasyonu IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörlüğü tarafından organize ettiği ‘Antrenör Eğitim Semineri’ Sakarya Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerine verildi. Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan seminerde hocalar öğrencilere atletizm konusunda bilgi verdi. Toplantı sonunda IAAF Çocuk Atletizmi Türkiye Koordinatörü Necdet Ayaz yaptığı açıklamada, “Bu program uluslararası Atletizim Federasyonları Birliğinin 196 ülkede uyguladığı bir programdır. Bu kapsamda Sakarya Üniversitesindeyiz. 136 katılım var. Öğleden sonra bir ilkokul, anaokulu öğrencileri katılacak. Buraya katılan öğrencilere kurs sonunda sertifikalandırılacaktır” dedi.