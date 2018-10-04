SAÜ'lü Öğretim Üyesi ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı

Gör. Dr. Gamze Güney Eskiler “YÖK Üstün Başarı Ödülü”ne layık görüldü.

Üniversitelerdeki bilimsel araştırma ile gerçekleştirilen çalışmaları, projeleri, tezleri ve topluma hizmet faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla, YÖK tarafından verilen “Üstün Başarı Ödülleri” sahiplerini buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ödüller, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde YÖK tarafından düzenlenen '2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde gerçekleştirilen programla bireysel ve kurumsal olmak üzere iki kategoride dağıtıldı. Dr. Gamze Güney Eskiler, Uludağ Üniversitesinde “Tıbbi Biyoloji” alanında yaptıkları doktora teziyle tez danışmanı Prof. Dr. Gülşah Çeçener ile birlikte ‘Sağlık Bilimleri Kategorisi'nde ödülün sahibi oldu.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ve üniversite senatosu üyelerinin de katıldığı törende tüm üniversite rektörlerinin yanı sıra ilgili bakanlar, kurum başkanları, büyükelçiler, devlet protokolünden birçok kişi ile üniversiteleri temsilen belli sayıda akademisyen ve öğrenciler olmak üzere yaklaşık 2 bin kişi yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu tarafından yapılan müzik dinletisiyle başlayan törende YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birer konuşma gerçekleştirdi. Yeni akademik yılın tüm akademisyenlere ve öğrencilere hayırlı olmasını dile getirerek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin okullarındaki dersleri dışında herhangi bir kurumdan ve kişiden özel destek almadan üniversiteye girebileceği bir sistemi tesis etmenin ve oturtmanın hedefleri olduğunu söyledi.