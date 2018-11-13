SAÜ'lü öğretim üyesinin serleri Paris'te sergilenecek

M. Hülya Doğru'nun eserleri Paris'te sergilecek.

M. Hülya Doğru'nun dördüncü kişisel sergisi “Noms de la Nature” (İsimleri Doğadan), Armand Berberyan'ın küratörlüğünde 15-22 Kasım 2018 tarihleri arasında Paris'te bulunan Galerie du Colombier'de izleyicileriyle buluşacak. 28 eserin yer aldığı sergide, stilize, yarı stilize, natüralist üsluptaki lale, gül ve gelincik çiçekleri sembolik anlamlar içeriyor. Eserlerin zeminleri ebru ve sanatçının kendisinin hazırladığı doğal olarak renklendirilmiş murakkalardan oluşuyor.